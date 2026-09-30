Por: Portal Bogotá

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La Casa de la Cultura de Usme fue escenario de una significativa jornada de encuentro comunitario, enmarcada dentro de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Este evento, que marcó la reinauguración del espacio cultural, contó con la participación activa de niños, jóvenes, adultos y familias, quienes se reunieron para disfrutar y conocer de cerca las distintas expresiones culturales que tienen lugar allí. El propósito de este encuentro fue fortalecer los lazos comunitarios a través del arte, la música y las tradiciones, posicionando a la Casa de la Cultura como un punto de referencia en la localidad.

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Angélica Rodríguez, líder de Cultura, explicó que esta nueva etapa se caracteriza por el embellecimiento y recuperación de la infraestructura, así como por el retorno de las ‘tomas culturales’, actividades que tendrán lugar en la Casa de la Cultura los últimos viernes y sábados de cada mes. Según Rodríguez, el espacio también ofrecerá talleres de música, teatro, fotografía y artes plásticas, ampliando así la oferta para diferentes públicos.

La música fue protagonista durante la jornada. La Escuela de Música de la Casa de la Cultura compartió con los asistentes los procesos de formación que adelanta con niños, jóvenes y adultos. David Méndez, maestro de música, destacó que la meta es fortalecer la disciplina y la unidad a través de la música, resaltando que el proceso involucra a padres, abuelos y personas en condición de discapacidad. Méndez enfatizó la importancia de la música como un vehículo para la construcción de comunidad y el fortalecimiento de los lazos intergeneracionales.

Otro momento destacado fue la presencia del maestro Hernán Terán ‘Batata’, quien compartió saberes y ritmos tradicionales del Pacífico colombiano. Según el artista, este espacio permitió acercar a los niños a los sonidos propios del folclor nacional, subrayando la relevancia de transmitir estas tradiciones y de abrir las puertas a expresiones diversas de la cultura local.

La jornada reafirmó el mensaje de que la cultura es un camino para aprender, crear y construir comunidad. Con sus nuevos talleres, presentaciones culturales periódicas y procesos de formación artística, la Casa de la Cultura de Usme se consolida como un espacio dinámico, abierto a la participación y al intercambio de saberes culturales.

¿Qué actividades se pueden encontrar en la Casa de la Cultura de Usme?

En la Casa de la Cultura de Usme, usted puede encontrar talleres de música, teatro, fotografía y artes plásticas, así como las denominadas tomas culturales que se llevan a cabo los últimos viernes y sábados de cada mes. Según Angélica Rodríguez, líder de Cultura, estos espacios buscan fomentar la participación y el encuentro de la comunidad alrededor de diferentes expresiones artísticas.

¿Por qué es importante la transmisión de tradiciones culturales a nuevas generaciones?

Para el maestro Hernán Terán ‘Batata’, la transmisión de tradiciones culturales a nuevas generaciones permite a los niños conocer y valorar los ritmos y expresiones que hacen parte del folclor colombiano. Estas iniciativas, presentadas en la Casa de la Cultura de Usme, ayudan a preservar la identidad cultural y fomentan el sentido de pertenencia dentro de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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