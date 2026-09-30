Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La ciudad de Bogotá se prepara para recibir a más de 50.000 personas durante dos conciertos del popular grupo BTS, previstos para el viernes 2 y sábado 3 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín. De acuerdo con información de la Alcaldía y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la magnitud de estos eventos ha motivado la implementación de un dispositivo especial de movilidad que contempla cierres viales, desvíos y medidas extraordinarias de control y orientación tanto para asistentes como para residentes y usuarios habituales del sector.

Sigue a PULZO en Discover

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, el operativo contará con 150 personas en vía, incluyendo integrantes del Grupo Guía, el Cuerpo de Agentes de Tránsito y la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá. Este personal estará en los principales puntos de acceso para orientar a los ciudadanos, gestionar el tráfico y acompañar la movilidad durante los conciertos.

Los cierres viales inician desde el martes 29 de septiembre y se extienden hasta las 6:00 a. m. del domingo 4 de octubre. Estos contemplan restricciones en vías cercanas al estadio, desvíos vehiculares y accesos controlados para los residentes de la zona. Entre las vías con cierres totales o parciales se encuentran la calle 57A, la calle 53B bis, la transversal 28, la carrera 28, la diagonal 61B y varias otras arterias que conectan el perímetro inmediato del estadio. El control de acceso prevé la orientación de peatones y ciclistas hacia rutas alternas, mientras que los residentes tendrán acceso garantizado mediante procedimientos coordinados con las autoridades, tal como lo establecen los reportes oficiales.

En cuanto a los desvíos, la SDM dispuso rutas alternas para quienes transiten en sentido sur-norte, oriente-occidente o viceversa, ofreciendo alternativas mediante avenidas principales como la NQS, la carrera 24, la transversal 25 y la avenida calle 57, según lo detallan los mapas oficiales del informe. Además, se habilitarán zonas amarillas provisorias para el servicio de taxis y vehículos especiales, entre las 10:00 y las 03:00 horas de los días de los conciertos, con señalización SR-34 en la diagonal 61B.

El acceso de residentes se mantiene como prioridad. Las medidas de mitigación buscan proteger su movilidad, permitiendo el ingreso y salida desde el 01 hasta el 04 de octubre, en constante coordinación con las autoridades de tránsito y logística del evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cierres viales en Bogotá durante los conciertos de BTS?

Los cierres principales incluyen la calle 57A entre la avenida NQS y el parqueadero norte, la calle 53B bis entre carrera 28 y la avenida NQS, la transversal 28 en ambos sentidos entre la carrera 28 y la avenida calle 57, y la carrera 28 entre la calle 53B bis y la calle 53. También se cierran la diagonal 61B, partes de la avenida NQS y varias transversales aledañas, según la información de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

¿Cómo afectarán los desvíos y cierres de vías a los residentes del sector de El Campín?

Las restricciones buscan garantizar la movilidad de los residentes mediante accesos controlados y procedimientos coordinados con personal de tránsito. Aunque habrá desvíos y cierres, los residentes tendrán rutas específicas y autorizadas para ingresar y salir del área, siempre orientados por personal logístico y agentes de tránsito, de acuerdo con lo establecido por la SDM.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z