Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) hace un llamado a la ciudadanía de Bogotá para acudir este jueves primero de octubre de 2026 a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad. La invitación es clara: solo necesita presentar su documento de identidad para iniciar, continuar o completar el esquema de vacunación, según información publicada por la SDS.

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La jornada se orienta especialmente a la prevención de enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. También estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre 9 y 17 años. Esta iniciativa busca fortalecer la protección colectiva y disminuir el riesgo de complicaciones derivadas de estas enfermedades, de acuerdo con las prioridades establecidas por la Secretaría Distrital de Salud.

Desde las 8:00 de la mañana estarán abiertos múltiples puntos de vacunación distribuidos por toda la ciudad, ubicados estratégicamente en centros comerciales, parques, plazas y colegios, asegurando así cobertura en zonas de alta afluencia. La SDS informa que estos espacios se actualizan diariamente a través de sus redes sociales oficiales, lo que permite a la comunidad consultar en tiempo real cuáles son los puntos activos para la jornada.

Además, Bogotá cuenta con más de 200 puntos de vacunación fijos en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) autorizadas, para el acceso continuo y eficiente a los servicios de inmunización. Es importante que las personas verifiquen la ubicación y horarios de atención en el documento actualizado que la Secretaría pone a disposición en su página web oficial.

Respecto a la vacunación contra la fiebre amarilla, la Secretaría Distrital de Salud enfatiza que las gestantes y personas mayores de 60 años deben acudir solo a puntos de atención autorizados, donde recibirán valoración médica y acompañamiento profesional para garantizar un procedimiento seguro. La lista de estos lugares está disponible a través de canales oficiales y puede consultarse tanto en el sitio web de la SDS como mediante el sistema ‘Mapas Bogotá’, siguiendo unos sencillos pasos de búsqueda. El proceso implica escribir la palabra ‘vacunación’ en el buscador, seleccionar la opción correspondiente y elegir el punto más cercano para asistir con su documento de identidad.

En conclusión, la jornada de vacunación del primero de octubre de 2026 representa una oportunidad clave para la protección de la salud individual y colectiva en Bogotá, en una estrategia respaldada y comunicada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde consultar los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para octubre de 2026?

Usted puede consultar todos los puntos de vacunación activos para la jornada del primero de octubre de 2026 accediendo al enlace oficial proporcionado por la Secretaría Distrital de Salud, donde se publica una lista actualizada con ubicaciones, horarios y otras indicaciones clave. Además, puede usar el sistema ‘Mapas Bogotá’ para encontrar el lugar más cercano a su ubicación.

¿Qué documentos debe llevar a los puntos de vacunación en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Salud indica que es obligatorio portar el documento de identidad para acceder a la vacunación en cualquiera de los puntos habilitados en Bogotá, ya sea para iniciar, seguir o completar el esquema de inmunización previsto para la jornada del primero de octubre de 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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