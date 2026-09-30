Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un reciente caso judicial sacude a la comunidad educativa en Ciudad Bolívar, Bogotá, donde un docente y director de una fundación fue capturado tras ser señalado de cometer presuntamente actos sexuales contra un estudiante de 15 años, a quien conocía en un contexto académico. El docente, que lideraba la fundación ubicada en el barrio Alameda Lucero Bajo, estaría implicado en hechos denunciados por el adolescente, quien recibía clases de refuerzo en ese lugar.

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De acuerdo con información proporcionada por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, la captura se llevó a cabo mediante una orden judicial ejecutada tras una investigación minuciosa. El procedimiento fue posible gracias a labores de inteligencia, recopilación de información y seguimiento al presunto responsable. El hecho que dio origen al proceso, según relataron las autoridades, ocurrió el pasado 10 de agosto, cuando el estudiante acudió a la fundación para recibir apoyo académico y fue abordado por el director, quien también desempeñaba funciones de docencia dentro de la institución.

La investigación señala que el hombre habría aprovechado la relación de confianza establecida con el menor para invitarlo a ingresar a su vivienda, que se encontraba en el segundo piso del mismo inmueble donde funciona la fundación. Allí, y siempre según el reporte oficial, el docente habría cerrado las puertas y cometido presuntamente actos sexuales contra el adolescente. La policía destacó que el capturado llevaba casi 10 años como director de la fundación y sostuvo tener más de 35 años de vinculación con el proyecto social, lo que habría facilitado el acceso y confianza de los menores y sus familias.

Tras la denuncia, los investigadores avanzaron en verificar los hechos y recolectaron elementos probatorios que permitieron a la Fiscalía solicitar una orden de captura por el presunto delito de acto sexual violento agravado. El hombre fue presentado ante las autoridades competentes y ahora será un juez quien defina su situación jurídica dentro del proceso judicial en curso. El caso resalta el papel de las instituciones encargadas de garantizar la protección de la niñez y de responder ante las denuncias de esta gravedad.

¿Cómo funcionaba la fundación en la que ocurrieron los hechos en Ciudad Bolívar?

Según la información entregada por las autoridades, la fundación servía como un espacio de refuerzo escolar donde niños y adolescentes asistían para recibir apoyo académico. El docente capturado era el director y a la vez responsable de impartir clases, lo que le permitía tener contacto directo y frecuente con los estudiantes, facilitando así la relación de confianza utilizada en el hecho investigado.

¿Cuál es el delito de acto sexual violento agravado y quién determina su responsabilidad?

El delito de acto sexual violento agravado, según el reporte mencionado, implica la comisión de actos sexuales mediante violencia o aprovechando una posición de poder sobre la víctima menor de edad. En este caso, la responsabilidad del acusado será determinada por un juez, quien decidirá con base en las pruebas aportadas por la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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