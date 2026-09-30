Por: Portal Bogotá

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Bogotá avanza hacia una transformación significativa de su infraestructura urbana gracias a la modernización del alumbrado público y la aplicación de nuevas tecnologías inteligentes. Según la información oficial difundida por la administración distrital, se intervendrán más de 100.000 luminarias, que serán actualizadas a tecnología LED. Estas luminarias estarán equipadas con nodos de telegestión y sensores en los postes, lo que permitirá que la ciudad cuente con un alumbrado público inteligente, eficiente y adaptable a distintas necesidades.

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Esta intervención se enmarca en el ‘Acuerdo 724 de 2026, por una Ciudad Inteligente’, una iniciativa que, de acuerdo con el Ayuntamiento de Bogotá, integra el fortalecimiento del arbolado urbano. Este Acuerdo introduce directrices para soterrar redes de energía y de telecomunicaciones, que históricamente han estado dispuestas sobre postes en las vías y espacios públicos. Así, se espera mejorar el entorno urbano y garantizar un desarrollo más sostenible y responsable de la vegetación en parques, andenes, senderos peatonales y corredores viales.

La directora del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) destacó que este Acuerdo aborda una problemática frecuente: la tensión entre cables de servicios y el crecimiento de los árboles. Según sus declaraciones recogidas por la fuente oficial, la medida promueve una mejor convivencia entre la infraestructura de servicios públicos y el arbolado. El soterrado de cables traerá beneficios fundamentales como la reducción de podas correctivas, pues los árboles dejarán de ser podados en formas antinaturales que lesionan su estructura y afectan a su estética. Esto también permitirá que se planten más especies nativas y árboles de copa amplia, incrementando la sombra y la biodiversidad sin riesgo de interferencia con los servicios públicos.

El Acuerdo también contempla incentivos económicos y tarifas diferenciales para propietarios y territorios que protejan y mantengan áreas verdes y estratégicas de la ciudad. De acuerdo con la administración, estos estímulos están enfocados en impulsar acciones en defensa del ecosistema y el arbolado, alineados con el Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’. Todo lo anterior forma parte de la visión de una ciudad más inteligente y sostenible, que prepara a Bogotá para los retos del futuro y para una convivencia armónica con la naturaleza urbana.

Una vez el Acuerdo sea sancionado y publicado por el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entrará en vigencia con varias medidas previstas desde el 1 de enero de 2027, según información confirmada por el Concejo de Bogotá y la administración distrital.

¿Cuáles son los principales beneficios del soterrado de redes eléctricas en Bogotá?

El soterrado de las redes eléctricas y de telecomunicaciones en Bogotá ofrece ventajas clave como la reducción significativa de podas en los árboles, permitiendo que crezcan de forma natural y saludable. También facilita la siembra de más especies nativas y árboles de copa amplia, además de garantizar una relación más sostenible entre la infraestructura urbana y la naturaleza.

¿Cuándo comenzarán a aplicarse las medidas del Acuerdo 'Ciudad Inteligente' en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial del Concejo de Bogotá, tras la sanción del alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, el Acuerdo por una ‘Ciudad Inteligente’ y sus medidas empezarán a aplicarse en las fechas establecidas en el articulado, varias de ellas a partir del 1 de enero de 2027, mejorando progresivamente la infraestructura y el entorno urbano de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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