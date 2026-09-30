Por: Portal Bogotá

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Este jueves 1 de octubre de 2026, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) llevará a cabo cortes de agua en varios barrios de Bogotá y en el municipio aledaño de Soacha, en Cundinamarca. Según información publicada por la Alcaldía de Bogotá, estas interrupciones temporales en el servicio de agua se deben a obras de mantenimiento y mejora en la infraestructura, cuyo objetivo principal es prevenir daños mayores en las tuberías y garantizar la continuidad y calidad del suministro.

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En la ciudad de Bogotá, los cortes afectan principalmente localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar y Tunjuelito. En la localidad de Kennedy, los barrios Hipotecho Sur Occidental, La Igualdad y Provivienda Oriental experimentarán suspensión desde las 7:00 de la mañana durante un lapso de 24 horas para labores de mantenimiento. Por su parte, en Ciudad Bolívar, el barrio Mochuelo y otros como Brisas del Volador, Villa Gloria y Los Alpes Sur estarán sin agua desde las 9:00 de la mañana, también por 24 horas, debido a la instalación de accesorios y pruebas de estanqueidad, procedimiento realizado para asegurar la resistencia y hermeticidad de las instalaciones hidráulicas. Finalmente, en Tunjuelito se verán afectados varios barrios, entre ellos Claret, Samoré y El Carmen, en los que igualmente se efectuarán trabajos de instalación a partir de las 9:00 de la mañana y por el mismo periodo.

En el municipio de Soacha, Cundinamarca, los trabajos implicarán cortes de agua en barrios como Portal de San Mateo, diferentes sectores de Casalinda y zonas como Iguazú, Capitalinas y Villa Mateo. La suspensión, que se extenderá desde las 10:00 de la mañana por 24 horas, responde al mantenimiento de estaciones reductoras de presión, piezas fundamentales para regular la distribución de agua potable en sectores con diferentes niveles topográficos.

La EAAB recomienda a los usuarios tomar precauciones previas, como llenar el tanque de reserva de cada vivienda antes del inicio de los cortes y consumir el agua almacenada antes del plazo de 24 horas para evitar problemas de salubridad. Se aconseja usar el recurso hídrico de forma racional, priorizando actividades esenciales como el lavado de manos o la preparación de alimentos. De igual manera, se informa que habrá servicio de carrotanques para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de personas, el cual se puede solicitar a través de la línea ‘Aqualínea 116’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán cortes de agua el 1 de octubre de 2026?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los barrios afectados en la capital son Hipotecho Sur Occidental, La Igualdad y Provivienda Oriental en Kennedy; Mochuelo, Brisas del Volador, Villa Gloria, Los Alpes Sur, Cordillera del Sur, El Mochuelo IV, El Tesoro, El Mochuelo Urbano, Arabia y El Mochuelo II en Ciudad Bolívar; y Claret, Samoré, El Carmen, San Vicente Ferrer y Tunal Oriental en Tunjuelito.

¿Qué recomendaciones hace la EAAB ante los cortes de agua en Bogotá y Soacha?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá sugiere llenar el tanque de reserva en las viviendas antes del corte, consumir el agua almacenada antes de las 24 horas, usar el agua de manera racional y solicitar carrotanques, si es necesario, para hospitales y sitios de alta concentración de público, llamando a la Aqualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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