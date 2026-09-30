Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Los conductores que a diario deben entrar a Bogotá desde Mosquera y otras poblaciones de la Sabana Occidente cuentan desde el 5 de octubre con una nueva alternativa para evitar las largas filas en la calle 13 durante las horas de mayor tráfico en la mañana. De acuerdo con la Agencia Regional de Movilidad (ARM), la Secretaría Distrital de Movilidad y la Alcaldía de Mosquera, se pondrá en marcha un plan piloto de un mes que modifica temporalmente el sentido de circulación en tres corredores, dos retornos y afecta el recorrido de catorce rutas del sistema TransMiZonal. El objetivo es medir el comportamiento en velocidad, tiempos de viaje y congestión vehicular antes de tomar una decisión permanente.

Sigue a PULZO en Discover

El esquema estará vigente de lunes a viernes entre las 5:30 y las 9:30 a. m., periodo en el que los vehículos que ingresen por la calle 13 podrán desviarse por la carrera 128 hacia el norte hasta la avenida La Esperanza, continuar en sentido oriental hasta la carrera 103 y finalmente ir hacia el norte para llegar a la calle 26. Este nuevo trayecto da una opción distinta para quienes viajan desde el occidente del departamento y necesitan desplazarse a diferentes zonas de Bogotá sin quedarse atascados en la calle 13.

Según la Secretaría de Movilidad, en la hora pico matutina ingresan por la calle 13 un promedio de 14.391 vehículos, causando filas de hasta siete kilómetros. Los cálculos oficiales indican que el trayecto desde Mosquera hasta la carrera 128 puede tardar casi una hora y media. “Ingresar a Bogotá por el occidente en las horas de la mañana representa un reto para miles de personas. Este piloto nos permitirá evaluar una nueva alternativa y tomar decisiones con base en los resultados”, aseguró María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad, según El Espectador. La medida hace parte de la Red Regional de Corredores Eficientes y Seguros, que busca coordinar esfuerzos entre Bogotá y los municipios cercanos para mejorar la movilidad en los principales accesos.

Durante el piloto, las personas que necesiten salir de Bogotá podrán usar la avenida Ciudad de Cali para conectarse con la calle 13, o tomar la carrera 100 y luego la calle 17 hasta la avenida Centenario. Además, se cambiarán dos retornos: quienes salgan de Mosquera ya no tendrán el de Italcol, sino uno cerca de la Secretaría de Movilidad de ese municipio, mientras que en Bogotá desaparecerá el de la carrera 137A y se habilitará otro en la 137C, exclusivo para rutas intermunicipales.

También, catorce rutas de TransMiZonal alterarán el tramo final de sus recorridos en las horas del piloto, aunque la autoridad no especificó cuáles rutas ni los desvíos exactos. La recomendación es consultar TransMiApp antes de salir para verificar los cambios. Una vez finalice el mes de prueba, se evaluarán los resultados para decidir el futuro de esta novedosa estrategia de movilidad.

¿Cómo impactará el piloto en el ingreso vehicular por la calle 13 a Bogotá?

Durante el periodo de prueba, se busca descongestionar la calle 13, donde normalmente circulan más de 14.000 vehículos en horas pico y se forman filas de hasta siete kilómetros. La alternativa diseñada implica desviar el flujo por nuevos corredores para distribuir mejor el tránsito y reducir tanto los tiempos de viaje como el nivel de congestión habitual en ese sector.

¿Qué cambios tendrán las rutas de TransMiZonal durante el piloto en Bogotá?

Durante las cuatro horas en las que aplica el piloto, catorce rutas de TransMiZonal que van hacia el occidente modificarán su trayecto en el tramo final, aunque la Secretaría de Movilidad no detalló cuáles servicios específicamente ni los desvíos. Por eso, se recomienda revisar TransMiApp para conocer en tiempo real las modificaciones y planear el viaje adecuadamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z