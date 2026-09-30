Por: Portal Bogotá

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El programa Sabor Bogotá 2026, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, acaba de anunciar a los ganadores de su más reciente edición, premiando a los representantes más destacados de la cocina bogotana en ocho categorías: Internacional, Regional, Ajiaco Santafereño, Bebida con Café, Corrientazo, Pan, Postre y Entre Panes, con estímulos de diez, seis y tres millones de pesos. Según información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el orgullo ciudadano a través de la gastronomía, consolidándose como una de las apuestas más importantes del sector cultural, económico y turístico de la ciudad.

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La convocatoria Sabor Bogotá 2026 inició en febrero y constó de dos etapas: evaluación de propuestas escritas, con 257 inscritos, y cocinas en vivo ante el jurado, un grupo de 12 expertos que incluyó a cocineros, periodistas y empresarios destacados, como Claudia Ledezma y Óscar González. Este año la invitación presentó varias novedades: participación de 14 personas privadas de la libertad ―destacando el triunfo de Rosember Ávila Neva, recluso de la Cárcel Distrital, en la categoría Ajiaco Santafereño― y la inclusión de propuestas de regiones rurales como Sumapaz, representada por Carmen Aide Torres Mikan, ganadora del mejor corrientazo con su Mazamorra Chiquita. También se evidenció un incremento en el número de inscritos frente a 2025.

Durante la premiación, autoridades como Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, resaltaron la importancia de celebrar la gastronomía como elemento de tradición y orgullo local, afirmando que los ganadores representan la diversidad y la innovación del sector. Entre los casos destacados sobresale la categoría Pan, en la que los ganadores reinterpretaron recetas internacionales con ingredientes locales, y la categoría Postre, donde la changua fue transformada en una preparación dulce innovadora.

Sabor Bogotá se ha consolidado como la principal estrategia distrital para promover la cocina local, articulando esfuerzos interinstitucionales junto con el Instituto Distrital de Turismo (IDT), el Instituto para la Economía Social (IPES) y la Secretaría de Desarrollo Económico. Además de la invitación cultural, dicha estrategia abarca festivales internacionales, como ‘Argentina en el corazón de Bogotá’ y ‘El mundo en el corazón de Bogotá’, que reunieron cerca de 30.000 asistentes, y un congreso anual dedicado a debatir la identidad gastronómica bogotana.

Gracias a este trabajo, Bogotá ha incrementado su presencia internacional, como en la participación de ganadores en eventos como Sabora Fest en México y Sabor Barranquilla en Colombia, y la designación de la ciudad como invitada de honor al Congreso Gastronómico de Popayán para 2027. Todo esto se da en un contexto en el que Bogotá ha sido seleccionada como Capital Iberoamericana de las Culturas 2027.

Este evento, que también reconoció el aporte de Crepes & Waffles a la cocina capitalina, culmina una etapa del proceso, pero la programación continúa con la segunda edición de ‘México en el corazón de Bogotá’ en noviembre y la feria navideña en diciembre.

¿Cuáles fueron los ganadores destacados de Sabor Bogotá 2026 y qué preparaciones presentaron?

Entre los ganadores más resaltados de Sabor Bogotá 2026 están Julián Chávez en la categoría Internacional, quien reinventó el tradicional ajiaco en forma de capeletis; Carmen Aide Torres Mikan, ganadora del mejor corrientazo con su Mazamorra Chiquita desde Sumapaz; Andrés Espinosa, que transformó la changua en postre en una arriesgada e innovadora propuesta; e Itsjak Burbano, quien reinterpretó el babka judío con ingredientes locales en la categoría Pan. Además, Rosember Ávila Neva, desde la Cárcel Distrital, fue reconocido en la categoría Ajiaco Santafereño, evidenciando la inclusión social y el valor de la cocina como herramienta de participación.

¿Qué significa la estrategia Sabor Bogotá y cómo beneficia a la ciudad?

La estrategia Sabor Bogotá es una iniciativa distrital creada para fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo ciudadano a través de la cocina local. Según la Alcaldía de Bogotá, articula diferentes entidades públicas y privadas con el fin de promover el emprendimiento, impulsar el turismo culinario y enriquecer el sector gastronómico, lo que se traduce en mayor visibilidad nacional e internacional para la ciudad y nuevas oportunidades para cocineros, emprendedores y estudiantes involucrados en la gastronomía capitalina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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