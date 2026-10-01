Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) de Bogotá ha extendido una invitación a quienes se dedican a los oficios artesanales en la ciudad para que hagan parte del Encuentro de Saberes Artesanales INSPIRAL, el cual tendrá lugar el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la 93. De acuerdo con la SDCRD, este evento se desarrollará bajo el lema “Artesanías que tejen ciudad” y busca ser un espacio de intercambio de conocimientos, pedagogía y visibilidad al trabajo de las manos creadoras de la capital. La convocatoria está abierta hasta el 7 de octubre, y puede participar cualquier persona dedicada a la artesanía tradicional que aporte a la memoria y tejido social de Bogotá.

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Para acceder a este encuentro, la SDCRD señaló que los interesados deben presentar su documento de identidad, adjuntar cinco fotografías de sus productos y diligenciar un formulario en línea. Posteriormente, entre el 8 y el 10 de octubre, se contactará a las y los seleccionados para asistir a jornadas de curaduría entre el 13 y el 17 de ese mismo mes. Este proceso busca asegurar que la representación artesanal en el evento refleje la calidad y diversidad existente en Bogotá.

El sector artesanal bogotano se caracteriza por su profunda tradición, transmitida de generación en generación, y por ser pilar en la historia y la cultura de la ciudad, según la información de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. El propósito de este tipo de encuentros es honrar ese legado, generando espacios donde la comunidad no solo pueda conocer la labor de los artesanos sino también interactuar directamente mediante talleres, charlas, muestras gastronómicas y presentaciones artísticas. Todo esto pretende fortalecer los lazos entre quienes producen la artesanía y el resto de la ciudadanía.

Este evento se enmarca dentro de la Ruta de Fortalecimiento del Sector Artesanal INSPIRAL, una estrategia iniciada en 2024 por la SDCRD. Esta ruta ha permitido que los artesanos de la ciudad muestren su arte en festivales reconocidos como Estéreo Picnic, Cordillera, Vallenato y Jazz al Parque. Además, como parte de esta estrategia, se lanzó la Red Bogotá Distrito Artesanal, que promueve la visibilidad, circulación y distribución de artesanías producidas en la capital. Cabe destacar que en mayo de este año, 40 artesanos participaron en el primer Encuentro de Saberes Artesanales INSPIRAL, también organizado por la SDCRD.

La información, suministrada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, muestra el continuo esfuerzo por consolidar a Bogotá como un referente en el fortalecimiento y reconocimiento de las expresiones artesanales urbanas.

¿Cómo participar en el Encuentro de Saberes Artesanales INSPIRAL 2026 en Bogotá?

La participación está abierta hasta el 7 de octubre para quienes ejercen oficios artesanales en Bogotá. Se requiere documento de identidad, cinco fotografías del producto artesanal y completar un formulario digital. Según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, quienes sean preseleccionados serán notificados entre el 8 y el 10 de octubre para asistir a una curaduría del 13 al 17 de ese mes.

¿Qué aporta la Ruta de Fortalecimiento del Sector Artesanal INSPIRAL a los artesanos en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la Ruta de Fortalecimiento INSPIRAL, en marcha desde 2024, brinda a los artesanos bogotanos la oportunidad de exhibir sus creaciones en festivales destacados, así como su inclusión en la Red Bogotá Distrito Artesanal, dedicada a la visibilización y distribución del trabajo artesanal local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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