Por: Portal Bogotá

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El Acuerdo 724 de 2026 marca un hito en el desarrollo de Bogotá al establecer políticas que buscan transformar la ciudad en una verdadera ‘Ciudad Inteligente’. Este proceso no solo se enfoca en la modernización tecnológica de la capital, sino que también contempla un impacto directo en la educación pública, con acciones que beneficiarán a cerca de 680.000 niñas, niños y jóvenes que integran los colegios oficiales, según lo indicó la Secretaría de Educación del Distrito.

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De acuerdo con la secretaria Julia Rubiano, el uso estratégico de la tecnología y el fortalecimiento de la conectividad serán herramientas clave para mejorar la calidad educativa y las condiciones de estudio en Bogotá. Esto se traduce en nuevas oportunidades de aprendizaje y mayor acceso a recursos digitales tanto para estudiantes como para docentes, abriendo así el campo para capacitaciones e inclusión digital en las instituciones.

Las inversiones no solo tendrán un impacto en los recursos tecnológicos, sino también en mejoras tangibles dentro de los planteles educativos. El Distrito, de acuerdo con información oficial, financia cerca de 4.000 docentes y garantiza la presencia de un orientador para la convivencia por cada 350 estudiantes, lo que fortalece la atención y el acompañamiento psicosocial. Además, el apoyo al Programa de Alimentación Escolar (PAE) cubre aproximadamente el 90 % del costo operativo, permitiendo que los estudiantes de colegios públicos cuenten con alimentación durante todo el calendario escolar.

La transformación de los entornos escolares también incluye la instalación de alumbrado público inteligente, más cámaras de videovigilancia y de seguridad. Estas mejoras buscan proteger a los estudiantes y a toda la comunidad educativa, ofreciendo espacios más seguros y adecuados para el aprendizaje. Según la Secretaría de Educación, la construcción de una ‘Ciudad Inteligente’ es un compromiso conjunto que permitirá seguir avanzando en iniciativas como el acceso a la educación superior. Actualmente, 53.000 jóvenes han tenido la oportunidad de continuar sus estudios mediante los programas Jóvenes a la U y Jóvenes a la E.

Con este Acuerdo, la administración aspira no solo a modernizar la infraestructura, sino también a consolidar una ruta educativa equitativa y tecnológica, consolidando a Bogotá como referente de innovación y educación de calidad en Colombia.

¿Cuándo empiezan los beneficios del Acuerdo de Ciudad Inteligente para educación y conectividad en Bogotá?

De acuerdo con información oficial, el Acuerdo por una ‘Ciudad Inteligente’ fue aprobado por el Concejo de Bogotá y está a la espera de la sanción del alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán. Una vez sancionado y publicado, este Acuerdo entrará en vigencia conforme a las fechas previstas, con varias de sus medidas iniciando desde el 1 de enero de 2027, llevando así los beneficios de educación y conectividad a las instituciones públicas.

¿Qué es el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Bogotá y cómo funciona?

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es una iniciativa financiada por el Distrito, la cual cubre cerca del 90 % de los costos de operación para garantizar la alimentación de los estudiantes durante el año escolar. Este programa busca mejorar las condiciones nutricionales y de permanencia de los alumnos en las instituciones públicas de Bogotá, y es una de las estrategias principales para respaldar la continuidad educativa y el bienestar de los jóvenes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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