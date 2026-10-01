Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la educación ocupa un lugar central entre las prioridades distritales, y buena muestra de ello es la relevancia que se le concede al Programa de Alimentación Escolar (PAE). De acuerdo con información de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), recientemente se desarrolló la Segunda Mesa Pública del PAE, un espacio en el que participaron estudiantes, docentes, familias, manipuladoras de alimentos, directivos y representantes de entidades de control. El objetivo de este encuentro fue escuchar experiencias y propuestas de la comunidad educativa para robustecer el programa, orientado al bienestar y la permanencia escolar de miles de niñas, niños y jóvenes en la ciudad.

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Abel Matiz Salazar, subsecretario de Acceso y Permanencia, detalló que garantizar la calidad educativa exige más que procesos pedagógicos: también implica asegurar condiciones óptimas para que el estudiantado permanezca en el colegio y tenga mejores oportunidades de aprendizaje. Según la Secretaría de Educación de Bogotá, el PAE realiza una entrega diaria de más de 800.000 complementos alimentarios a la totalidad de estudiantes matriculados oficialmente en la ciudad. Esta acción, financiada en un 76 % con recursos entregados por el Distrito, fortalece no solo la provisión de comida caliente, sino también la infraestructura de los comedores escolares, las iniciativas de sostenibilidad y los espacios de participación de la comunidad educativa.

Durante el encuentro, voceros de distintos grupos diversos compartieron sus perspectivas. Samuel Zapata, representante estudiantil del colegio El Ensueño, resaltó el papel esencial del PAE para muchos jóvenes, quienes encuentran en el programa un respaldo fundamental para complementar su nutrición y así mejorar sus condiciones de estudio. Asimismo, madres de familia como Patricia Lesmes valoraron el alivio que este soporte alimentario representa en sus hogares. Entre tanto, desde el equipo operativo, Luisa Fernanda Osorio, manipuladora de alimentos de Compensar, subrayó el compromiso diario de trabajar con calidad y calidez.

Actualmente, el programa entrega aproximadamente 800.000 raciones diarias a más de 675.000 estudiantes, consolidándose como una de las principales estrategias para promover el bienestar, la permanencia escolar y el desarrollo integral en los colegios oficiales de Bogotá, de acuerdo con la Secretaría de Educación. Daniel Eduardo Mora Castañeda, director de Bienestar Estudiantil, enfatizó la importancia de escuchar a la comunidad: "El Programa de Alimentación Escolar (PAE) no se construye únicamente desde la institucionalidad, se construye entre todos", afirmó, reconociendo que este tipo de espacios de diálogo permiten identificar aciertos y espacios de mejora en el servicio.

La jornada concluyó con la ratificación del compromiso de la administración distrital, los operadores, las interventorías, los comités de alimentación escolar (CAE) y las familias, para seguir garantizando una alimentación escolar digna, oportuna, segura y de calidad para los estudiantes de Bogotá.

¿Qué es el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Bogotá y a quiénes beneficia?

El Programa de Alimentación Escolar, conocido como PAE, es una estrategia liderada por la Secretaría de Educación de Bogotá que busca proveer raciones alimentarias diarias a niñas, niños y jóvenes matriculados en colegios oficiales. Actualmente, beneficia a más de 675.000 estudiantes, brindando cerca de 800.000 complementos alimentarios por día, y su alcance hace del programa una herramienta fundamental para prevenir la deserción escolar y promover el bienestar en las comunidades educativas.

¿Por qué es importante la participación de la comunidad educativa en el PAE de Bogotá?

La participación de estudiantes, familias, docentes y personas involucradas en el proceso alimentario, como manipuladoras de alimentos, es clave porque contribuye a identificar aspectos positivos del programa y posibles mejoras. De acuerdo con la Secretaría de Educación y voceros del PAE, escuchar las voces de la comunidad fortalece el servicio y garantiza que las necesidades reales sean atendidas, consolidando un programa más eficiente y pertinente para todos los beneficiarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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