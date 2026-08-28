Por: Portal Bogotá

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Una invitación cultural recorre las localidades de Ciudad Bolívar y Sumapaz, en Bogotá, gracias a una iniciativa promovida por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) en coordinación con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD). Bajo el título "Memorias Vivas, saberes y construcción de ciudad: Fortalecimiento Integral del Museo de la Ciudad Autoconstruida a partir de la estrategia Proyectos en Red", esta propuesta busca consolidar el Museo de la Ciudad Autoconstruida (MCA) como eje de encuentro, participación y memoria colectiva. De acuerdo con información del IDPC, la convocatoria invita a personas naturales, jurídicas, colectivos y organizaciones del sector artístico y cultural que residan o trabajen en las mencionadas localidades, y que deseen contribuir con iniciativas colaborativas alrededor del patrimonio y los saberes comunitarios.

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El plazo para inscribirse se extiende hasta el 31 de agosto de 2026 a las 5:00 p. m., según confirma el sitio de la SCRD. Los proyectos admitidos se centrarán en temas como accesibilidad inclusiva, exposiciones artísticas rurales permanentes y la actualización de dos espacios esenciales del museo: "Bogando al Arte y la Cultura" y "Tejido, Vida y Conocimiento". El propósito central, de acuerdo con el comunicado institucional, es fortalecer la identidad comunitaria y la memoria desde un enfoque participativo y crítico, promoviendo la inclusión y la construcción colectiva del relato cultural del territorio.

Dentro de la iniciativa, se contempla la creación colaborativa de cuatro propuestas artísticas y de comunicación. Estas propuestas reflejarán las experiencias, historias y saberes de las comunidades de Ciudad Bolívar y Sumapaz, y serán fruto de mesas de trabajo y diálogo conjunto. Los productos que surjan de estos procesos serán instalados en el MCA y materializarán el esfuerzo articulado de los diferentes actores sociales involucrados.

En cuanto a los incentivos económicos, la convocatoria contempla recursos diferenciados para cada una de las áreas estratégicas: accesibilidad y mediación inclusiva ($43.200.000), dispositivo museográfico rural ($34.866.666), actualización del espacio "Bogando al Arte y la Cultura" ($21.061.447) y del espacio "Tejido, Vida y Conocimiento" ($21.061.447). Para consultar requisitos y detalles sobre la postulación, los interesados deben acceder a la página oficial de las invitaciones publicadas por la SCRD.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo principal de la convocatoria del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en Ciudad Bolívar y Sumapaz?

El objetivo fundamental de esta convocatoria es fortalecer la memoria e identidad comunitaria en el Museo de la Ciudad Autoconstruida, a partir de un enfoque que involucra la participación y la cocreación de las comunidades, priorizando la accesibilidad y la inclusión, y ampliando espacios narrativos que destaquen la historia y los saberes locales de Ciudad Bolívar y Sumapaz.

¿Qué proyectos específicos serán apoyados en el Museo de la Ciudad Autoconstruida, según la convocatoria?

La convocatoria apoya cuatro tipos de proyectos estratégicos: accesibilidad y mediación inclusiva, un dispositivo museográfico rural, y la actualización de los espacios "Bogando al Arte y la Cultura" y "Tejido, Vida y Conocimiento", garantizando así la participación directa de la comunidad en la expansión y actualización de estos entornos culturales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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