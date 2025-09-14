El reconocido artista colombiano, Juanes, ha conmovido a sus seguidores al compartir públicamente el dolor por la partida de su madre, quien falleció el pasado lunes 8 de septiembre a los 95 años de edad. A través de un emotivo y extenso mensaje en su cuenta de Instagram, el paisa expresó la profunda tristeza que siente y el vacío que ha dejado en su vida la ausencia de su progenitora. Su publicación, acompañada de fotografías personales, se ha convertido en un tributo a la memoria de una mujer que marcó su existencia.

En el inicio de su escrito, el antioqueño confesó la dificultad de poner en palabras un dolor tan íntimo. “A veces hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir; esta es una de esas”, manifestó el músico, evidenciando la magnitud de su pérdida. Continuó relatando que su madre: “Emprendió el viaje hacia una mejor vida, llevándose con ella gran parte de mi existencia“, una frase que resuena con la intensidad de un vínculo irremplazable y que refleja el impacto emocional que el fallecimiento ha tenido en su vida.

El mensaje del intérprete de ‘La camisa negra’ es una sentida carta de amor y gratitud hacia su madre, a quien describió con una serie de adjetivos que dibujan un retrato lleno de admiración. La recordó como una mujer “sabia, generosa, optimista”, y la calificó como “la mejor mamá y abuela” y “la mejor esposa”. Más allá de los roles familiares, Juanes la describió como una “consejera” y una “fuente de risas” que siempre tuvo una sonrisa o un buen consejo para él en los momentos de mayor ansiedad, un testimonio del apoyo incondicional que recibió.

El emotivo texto también subraya el rol fundamental de Alicia Vásquez en la formación personal y espiritual de Juanes. El artista reveló que la llamaba a diario para pedirle su bendición y destacó que su madre le enseñó la fe a través del amor y, sobre todo, le enseñó a creer en sí mismo. Concluyó su homenaje reconociendo su legado como la persona “que me trajo a este mundo” y que lo formó en cada paso de su camino. Su publicación se ha llenado de mensajes de apoyo de colegas y seguidores, quienes le han expresado sus condolencias en este difícil momento.

“Te mandamos un abrazo grande, Juanes. Te acompañamos en estos momentos“, “amor infinito”, “abrazo, Juan”, “te mando un abrazo apretado, compañero. Seguro que gran parte de ella queda en ti”, son algunas de las reacciones en el ‘post’.

¿De qué murió la mamá de Juanes?

La madre del reconocido cantante Juanes, Alicia Vásquez, falleció el pasado lunes 8 de septiembre a la edad de 95 años. La noticia se dio a conocer a través de varios medios de comunicación, que indicaron que su muerte habría sido por causas naturales. Sin embargo, no se ha entregado una versión oficial por parte de la familia del artista sobre los motivos de su deceso.

El cantante, cuyo nombre de pila es Juan Esteban Aristizábal, ha compartido en varias ocasiones la profunda admiración y amor que siente por su madre. De hecho, le dedicó una de sus más icónicas canciones, ‘La luz’, en la que resalta su papel fundamental en su vida. La familia, por su parte, ha agradecido a los seguidores por los mensajes de apoyo y el respeto a la privacidad en este difícil momento.

