Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La pavimentación de la vía Ambalá en el sector del Salado progresa simultáneamente en diferentes puntos, con equipos dedicados a diversas tareas técnicas. Según Marco Matheus Saavedra, secretario de Infraestructura de Ibagué, las intervenciones actuales corresponden tanto al cambio de redes como a la instalación de la base para las losas de concreto. El proyecto está distribuido en dos lotes y moviliza aproximadamente 150 personas en áreas como construcción, conducción, operación de maquinaria, topografía, y labores esenciales de seguridad, salud en el trabajo y regulación del tráfico.

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Saavedra explicó que la asignación de personal varía según el estado de avance de cada tramo. Mientras unos sectores ya concluyeron actividades y se encuentran en fase de pruebas, otros apenas empiezan los procesos de excavación y renovación de redes subterráneas. En el primer lote, que abarca desde la calle 103 hasta la 125, ya finalizaron varias intervenciones sobre redes de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias, así como una red de acueducto complementario en ciertos sectores.

Con estas acciones finalizadas, la atención se ha enfocado en la estructura de pavimento, logrando fundir más de 2.000 metros cuadrados de losas de concreto. Esto va acompañado por trabajos en pozos, sumideros y la adecuación de andenes. Un punto estratégico donde se observa concentración de labores es el sector comprendido entre las calles 111 y 115, es decir, entre la Universidad Cooperativa y Surtiplaza. Allí continúan los preparativos para nuevas secciones de concreto. Además, entre las calles 115 y 125 arrancaron excavaciones y la intervención de redes, pasos clave para la siguiente fase.

En lo que respecta al segundo lote, ubicado entre el Puente del País y la calle 125, la renovación de redes también se desarrolla en distintos frentes. Entre las calles 175 y 164 ya se lograron sustituir aproximadamente 800 metros lineales de redes. Actualmente este tramo está bajo revisión, aplicando pruebas de presión, estanqueidad e inspección con videorobot, para verificar condiciones y garantizar las certificaciones requeridas. Solo tras este proceso se avanzará en la pavimentación entre las calles 164 y 155.

El cronograma procura liberar cada tramo únicamente cuando las instalaciones cumplen a cabalidad con los estándares técnicos. De acuerdo con Saavedra, la cantidad de personal asignada a cada sección responde a la complejidad de las tareas en curso. Por eso, mientras algunos sectores ya muestran el concreto fundido, otros mantienen la actividad bajo tierra. La obra continúa con este ritmo, esperando habilitar gradualmente nuevos tramos conforme avancen y sean aprobadas las etapas previas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué avances tiene la pavimentación de la Ambalá en el Salado hasta ahora?

Los avances en la pavimentación de la Ambalá en el Salado incluyen la culminación de múltiples trabajos de redes de servicios en el primer lote, la fundición de más de 2.000 metros cuadrados de losas de concreto y la intervención continua en diferentes sectores. En el segundo lote, se ha reemplazado una parte relevante de redes y se están realizando pruebas técnicas antes de proceder con el pavimento.

¿Por qué es importante la revisión de redes antes de pavimentar vías en el Salado?

La revisión de redes, como sistemas de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias, es crucial para comprobar que las nuevas instalaciones cumplen con las condiciones técnicas necesarias. Según las declaraciones del responsable de infraestructura, esto incluye pruebas de presión y estanqueidad, y la verificación mediante videorobot, garantizando que la pavimentación se realice sobre una base segura y certificada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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