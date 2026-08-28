Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El proyecto para la construcción del Hospital Materno Infantil de Ibagué no ha sido desechado luego de que el Concejo Municipal negara la cesión del terreno requerido. La alcaldesa Johana Aranda sostuvo que la administración local planea presentar nuevamente la propuesta en octubre y dejó claro el destino de los recursos previstos para la obra. El Concejo Municipal rechazó la autorización para entregar el predio con 12 votos en contra y seis a favor, lo que detuvo de forma temporal el avance sobre la disposición del terreno, pero, según Aranda, esto no implica que los fondos ya comprometidos se pierdan.

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Los recursos involucrados ascienden a 18.900 millones de pesos, asignados para la vigencia de 2026, y la mandataria manifestó que aún existe tiempo suficiente para reactivar el proceso antes de cerrar esa etapa presupuestal. Aranda afirmó: “Como los recursos están para la vigencia 2026, pues hasta que no finalice el año, antes que finalice este 2026 se pueda ceder el predio, pues tampoco se van a perder los 18.900 millones de pesos”. Es decir, la administración tiene margen para lograr que el Concejo autorice el uso del predio sin el riesgo inmediato de perder el dinero contemplado para la construcción del hospital.

Ante este panorama, la alcaldesa anunció que la iniciativa será llevada nuevamente al Concejo Municipal una vez se reanuden las sesiones ordinarias en octubre. El objetivo será responder a las inquietudes expuestas durante el primer debate y lograr que el proyecto avance. De acuerdo con Aranda, hace falta revisar con detalle los interrogantes planteados en torno a la naturaleza jurídica del terreno, especialmente las observaciones presentadas por el personero municipal, Educardo Espinosa. La mandataria señaló: “Yo creo que aquí no es empezar a señalar, sino corregir lo que se tenga que corregir, las dudas que ellos tengan, las inquietudes que surten del personero municipal”.

Aranda expresó confianza en que, una vez se aclaren estos puntos, la cesión podrá ser aprobada en octubre, permitiendo destrabar el trámite necesario para la construcción del hospital. El Hospital Materno Infantil continúa como una prioridad para la ciudad, pues su objetivo es reforzar la atención médica para mujeres gestantes, recién nacidos, niños y sus familias. El proyecto ya había sido presentado formalmente en agosto con la presencia de autoridades locales y nacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasará con los recursos del Hospital Materno Infantil de Ibagué tras el rechazo inicial del Concejo?

De acuerdo con la alcaldesa Johana Aranda, los 18.900 millones de pesos asignados para la vigencia 2026 no se perderán de manera inmediata. El Gobierno municipal espera que, antes de finalizar ese año, pueda concretarse la cesión del predio, lo que permitirá utilizar los recursos para la construcción del hospital.

¿Qué aspectos debe aclarar la administración sobre el terreno para el Hospital Materno Infantil de Ibagué?

Según lo manifestado por la alcaldesa, las dudas principales están relacionadas con la naturaleza jurídica del terreno y las inquietudes planteadas por el personero municipal, Educardo Espinosa. La administración deberá responder estos cuestionamientos antes de volver a presentar el proyecto al Concejo Municipal en octubre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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