Una alerta por un presunto carro bomba encendió las alarmas en la comuna 7 de Medellín, específicamente en el sector de Robledo, durante la mañana de este 13 de abril. El hecho se originó tras el hallazgo de un vehículo particular abandonado en la zona de Fuente Clara, entre la carrera 93D y la calle 62, un corredor vial clave del noroccidente de la ciudad.

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Hacia las 11 de la mañana unidades antiexplosivos acudieron al lugar para inspeccionar el automóvil sospechoso. Durante la revisión, apoyados por caninos entrenados, uno de los perros marcó el vehículo al sentarse tras olfatearlo, una señal que suele indicar la posible presencia de material explosivo, lo que incrementó la preocupación entre las autoridades y la comunidad.

Luego de esta señal inicial, se reforzó el acordonamiento en el sector y se desplegaron más unidades para controlar la situación y evitar riesgos para los habitantes cercanos. La movilidad en el área se vio restringida mientras avanzaban los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de casos, lo que mantuvo en alerta a quienes transitaban por el lugar.

Posteriormente, el alcalde Federico Gutiérrez entregó un parte oficial a través de sus redes sociales, en el que explicó que la alerta había sido descartada. El mandatario indicó que, aunque el guía canino dio una señal preliminar positiva, los técnicos en antiexplosivos inspeccionaron el vehículo y no encontraron ningún tipo de artefacto en su interior.

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Finalmente, una vez confirmada la falsa alarma, levantaron el acordonamiento y restablecieron el paso en la zona afectada. El vehículo fue inmovilizado por personal de la Secretaría de Movilidad y trasladado a los patios de la ciudad, mientras las autoridades reiteraron la importancia de atender este tipo de reportes con precaución para proteger a la ciudadanía.

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