Por: Portal Bogotá

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En una ofensiva reciente contra el crimen, la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' ha desplegado una serie de operativos en diferentes puntos de la capital, logrando resultados significativos en la lucha contra estructuras criminales vinculadas al tráfico de estupefacientes y otros delitos. Según información publicada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), los operativos incluyeron acciones de allanamiento, vigilancia y control que resultaron en la incautación de droga, dinero en efectivo y la captura de más de 30 personas en tan solo unas horas.

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Uno de los principales operativos se desarrolló en Fontibón, en una vivienda cercana al Aeropuerto Internacional El Dorado. Allí, las autoridades hallaron nueve kilos de cocaína, además de otras sustancias como marihuana y base de coca. Las investigaciones indican que el lugar funcionaba como centro de almacenamiento previo al envío de estupefacientes al exterior a través de vuelos internacionales. En los puntos de ingreso a la ciudad también se intensificaron los controles. En uno de estos, en la ruta desde Putumayo, fue capturado un hombre que presuntamente transportaba más de 1.900 gramos de bazuco ocultos en el doble fondo de una nevera plástica, con destino a la localidad de Tunjuelito.

En Puente Aranda, las autoridades inspeccionaron un establecimiento comercial, donde dos personas fueron capturadas bajo sospecha de corrupción de alimentos. En el sitio se incautaron más de 800 suplementos dietarios y productos naturistas sin registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), algunos incluso con alerta sanitaria vigente. Por este motivo, el establecimiento fue sellado para proteger la salud pública.

La ofensiva también alcanzó los barrios Sierra Morena y Mochuelo en Ciudad Bolívar, donde el Grupo Delincuencial Común Organizado conocido como ‘El Negro Alex’ sufrió un golpe: una persona fue capturada, se incautaron más de 700 gramos de estupefacientes, un arma traumática, celulares y más de 47 millones de pesos. Mientras tanto, en San Cristóbal y Kennedy, se efectuaron siete capturas mediante orden judicial por delitos graves como homicidio agravado, violencia intrafamiliar, estafa, actos sexuales con menores de 14 años y hurto calificado y agravado. Los capturados sumaban más de 23 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA).

Esta serie de 17 allanamientos y numerosas acciones de control forman parte del esfuerzo de las autoridades de Bogotá por debilitar las estructuras del crimen y fortalecer la seguridad y la convivencia en la ciudad. La invitación de las entidades es a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, destacando la importancia de la denuncia para el desarrollo de las investigaciones y para lograr una Bogotá más segura.

¿Cuáles fueron los principales resultados de los recientes operativos de seguridad en Bogotá?

Los operativos, según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, permitieron la captura de más de 30 personas, la incautación de cocaína, marihuana y bazuco destinados para distribución nacional e internacional, así como la recuperación de dinero en efectivo y el desmantelamiento de establecimientos irregulares. Además, se golpearon redes delincuenciales en varias localidades y se logró sellar un establecimiento por comercializar productos alimenticios sin registro del Invima.

¿Qué es el SPOA y por qué es importante en la judicialización de delitos en Bogotá?

El SPOA, Sistema Penal Oral Acusatorio, es una base de datos judicial donde se registran anotaciones e investigaciones relacionadas con personas sindicadas o condenadas por delitos. Es clave porque permite a las autoridades judiciales y de policía conocer la reincidencia y antecedentes penales de los capturados, ayudando al seguimiento y judicialización efectiva de los procesados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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