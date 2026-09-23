Rusmeiri González, hermana de Ana Lucía González, la niña que fue hallada sin vida en una alcantarilla de Bogotá, contó cómo reaccionó el hombre que posteriormente fue capturado por el crimen, luego de que se reportara la desaparición de la menor.

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En entrevista con el pódcast Conducta Delictiva, González recordó las horas de angustia que vivió el lunes 14 de septiembre, cuando tuvo una discusión con su entonces pareja y salió de la vivienda para pedir ayuda. En medio de esa situación, le pidió a Ana Lucía que buscara a otro vigilante del sector, pero desde ese momento perdió contacto con la menor.

La hermana de la víctima explicó que, mientras avanzaba la búsqueda, el hombre señalado terminó acompañándola durante varias horas, algo que, según su relato, hizo que inicialmente no sospechara que pudiera estar relacionado con lo ocurrido.

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El señalado habría ayudado a buscar a Ana Lucía

Durante la conversación con Conducta Delictiva, Rusmeiri González explicó que las cámaras de seguridad fueron determinantes para reconstruir los movimientos de Ana Lucía después de que salió del lugar donde se encontraba.

Según contó, una vecina entregó grabaciones a las autoridades y en ellas se pudo observar a la menor caminando por una de las calles. Posteriormente, los investigadores habrían establecido la hora exacta en la que pasó por ese punto.

“Localizamos la hora exacta y se ve a la niña regresar por el mismo lugar por donde yo la mandé; detrás de ella viene el motociclista [la expareja] y duraron un rato hablando, aunque la cámara no lo enfoca… pasaron unos minutos y ambos pasaron por la misma esquina”, relató.

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Sin embargo, mientras se desarrollaba la búsqueda, González aseguró que no imaginaba que su expareja pudiera tener alguna relación con la desaparición de Ana Lucía.

“Pensé que ya se había vuelto loco, pero por mi mente nunca estaba que él fuera a hacer algo en contra de Ana Lucía porque el problema fue conmigo e incluso él me ayudó a buscarla“, sostuvo en la entrevista.

La mujer contó que el hombre regresó esa misma noche a la vivienda y permaneció allí con aparente tranquilidad. Según su relato, él le aseguró que no tenía ninguna relación con lo ocurrido y le pidió que no lo involucrara en el caso.

Entre lágrimas, González le habría pedido que la ayudara a encontrar a la niña, pues consideraba que su motocicleta podía facilitar el recorrido por diferentes sectores.

El relato entregado en el pódcast señala que el hombre inicialmente le pidió que esperara unos minutos mientras terminaba de entregar un pedido relacionado con su trabajo.

Pasaron varias horas y finalmente regresó durante la noche. Según González, el señalado estuvo con ella mientras continuaban buscando a Ana Lucía y trató de tranquilizarla durante esos momentos de angustia.

“Me dijo que me iba ayudar y me ayudó a buscarla toda la noche… mientras yo lloraba, él me consolaba y me decía que me calmara”, afirmó la mujer durante la entrevista.

Para la hermana de Ana Lucía, esa actitud incluso le daba esperanza de que la menor pudiera aparecer con vida. La búsqueda continuó hasta que recibió una llamada de las autoridades con la noticia del hallazgo del cuerpo de la niña. La menor fue encontrada sin vida en un canal de agua de Bogotá, después de que se activaran las labores para establecer su paradero.

Capturaron al señalado por el crimen de la menor

La investigación avanzó durante los días siguientes y, en la noche del miércoles 16 de septiembre, la Fiscalía confirmó la captura de Shenner José Rojas Lárez, señalado como responsable del crimen de Ana Lucía.

El procedimiento se efectuó en Bogotá y posteriormente el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó cargos relacionados con el asesinato y delitos sexuales contra la menor, aunque Rojas Lárez no aceptó los cargos.

En el primer reporte entregado por el ente investigador se indicó que, de manera preliminar y mientras se esperaban otros dictámenes y reportes, serían considerados los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.

El relato de Rusmeiri González sobre las horas posteriores a la desaparición forma parte de los elementos conocidos públicamente alrededor del caso. La investigación deberá establecer qué ocurrió con Ana Lucía, quiénes participaron en su muerte y las circunstancias que llevaron al señalado hasta el lugar donde fue encontrada la menor.

Mientras el proceso judicial avanza, la hermana de la víctima continúa contando lo ocurrido durante esas primeras horas de búsqueda, cuando, según su versión, el hoy capturado estuvo a su lado y participó en las labores para encontrar a la niña.

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