El director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, reveló nuevos detalles sobre la necropsia practicada a Natalia Villalba Angarita, la mujer de 36 años hallada sin vida dentro de una maleta en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá. El funcionario confirmó que los hallazgos técnicos ya fueron entregados a la Fiscalía y hacen parte del material probatorio con el que fue imputado el ciudadano británico Matthew Foster-Smith, señalado como presunto responsable del crimen.

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Cortés explicó que los exámenes forenses permitieron establecer que la víctima murió a causa de un fuerte golpe en la cabeza antes de que su cuerpo fuera manipulado. “En ella sí hubo un trauma contundente y ella después del trauma fallece y pues es incorporada en una maleta”, afirmó el director de Medicina Legal al referirse a la principal conclusión de la necropsia.

(Vea también: Así fue la llegada del presunto feminicida de Natalia Villalba a Bogotá; estaba bien custodiado)

El funcionario también confirmó uno de los aspectos más impactantes del caso: el cuerpo de Natalia Villalba fue desmembrado para poder introducirlo en la maleta. Según indicó, este tipo de procedimientos es frecuente en hechos similares. “Todo cuerpo que generalmente viene en una maleta viene desmembrado”, aseguró Cortés al explicar lo encontrado por los especialistas durante los análisis realizados en los laboratorios de Bogotá.

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Otro de los hallazgos revelados por Medicina Legal tiene que ver con el agua que permanecía corriendo en el baño donde fue encontrada la maleta. De acuerdo con Cortés, esta habría sido una maniobra deliberada para acelerar el proceso de descomposición del cuerpo y dificultar la obtención de pruebas forenses, especialmente las huellas dactilares.

“Si el cuerpo está en una situación en la cual no hay humedad, se demora más la descomposición. Cuando se usa agua, pues es más rápida la descomposición del cuerpo, lo que hace que sea más difícil hacer la determinación de temas”, explicó el director de Medicina Legal. Pese a ello, indicó que el instituto logró identificar plenamente a la víctima mediante técnicas científicas que permitieron superar las alteraciones ocasionadas por la humedad.

Los hallazgos de Medicina Legal respaldan la hipótesis presentada por la Fiscalía General de la Nación, que imputó a Matthew Foster-Smith por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio. Según el ente acusador, el ciudadano británico habría aprovechado que Natalia Villalba se encontraba sola para golpearla con un objeto contundente hasta causarle la muerte y, posteriormente, habría intentado ocultar el crimen manipulando el cuerpo y limpiando la escena antes de abandonar el apartamento.

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