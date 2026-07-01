Por: El Espectador

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El cantante de cumbia Saúl Duarte Naranjo fue condenado por un juez de control de garantías a 15 años y seis meses de prisión. Según explicó la Fiscalía General de la Nación, el artista reconoció haber intentado, en varias oportunidades, asesinar a su excompañera sentimental.

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Los hechos se remontan a agosto de 2025 y enero de 2026, cuando el ahora condenado agredió a su expareja con un arma cortopunzante. La Fiscalía señaló que la pareja sostuvo una relación de cuatro años, durante la cual la mujer fue sometida a constantes ciclos de violencia física, psicológica y económica.

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Según el ente investigador, uno de los hechos de violencia ocurrió en el barrio La Cumbre, de Floridablanca (Santander), cuando Duarte Naranjo agredió a la mujer tras revisar su celular y, en medio de una discusión por celos, la amenazó de muerte y la hirió en el pecho.

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Otro hecho similar ocurrió en el barrio Campo Hermoso, de Bucaramanga. La Fiscalía señaló que, en esa oportunidad, la víctima debió ser trasladada a un centro asistencial debido a las múltiples heridas que le causó el artista. La oportuna atención médica permitió salvarle la vida.

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Duarte Naranjo, de 46 años, fue capturado a finales de enero de 2026 en cumplimiento de una orden judicial, en un operativo de la Policía Nacional. La condena se produjo luego de que el artista suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

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