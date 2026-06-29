La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue abriendo nuevas líneas de indagación y, ahora, además del crimen ocurrido en Bogotá, las autoridades exploran posibles conexiones con una presunta red internacional de falsificación documental y actividades ligadas al mundo de las criptomonedas.

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De acuerdo con información revelada por El Tiempo y conocida por autoridades judiciales, el ciudadano británico Matthew Ashley Foster Smith, capturado en Ecuador y señalado de ser una de las piezas centrales en el caso, habría utilizado una identidad diferente para desplazarse entre países y mantenerse fuera del radar de las autoridades.

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Foster, de 46 años, fue detenido el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Quito cuando, presuntamente, intentaba continuar una ruta de salida hacia Europa. La captura fue posible gracias a la cooperación entre autoridades ecuatorianas, la Fiscalía colombiana y organismos judiciales que seguían sus movimientos.

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Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el documento con el que habría estado movilizándose.

Según información publicada por El Tiempo, al momento de la captura el ciudadano británico portaba un pasaporte con el nombre de Martinson Foster, identidad bajo la cual habría salido del Reino Unido, ingresado a Colombia e intentado continuar su desplazamiento internacional.

Ese descubrimiento abrió una nueva hipótesis: establecer si detrás del caso existe algún esquema para obtener o utilizar documentos alterados o identidades paralelas en distintos países, incluido Colombia.

La situación adquiere mayor relevancia porque, dentro del proceso, también se conoció previamente que Natalia Villalba tenía dos pasaportes asociados a una misma fotografía, pero con variaciones en sus apellidos, un elemento que igualmente entró al expediente y está siendo revisado por las autoridades.

La investigación también apunta a reconstruir la actividad económica y empresarial del extranjero. Fuentes citadas por El Tiempo señalaron que, después de cumplir condenas en Reino Unido por hechos relacionados con acoso contra exparejas, Foster habría comenzado a construir una nueva imagen profesional.

Ahora se verifica si abrió compañías vinculadas con servicios tecnológicos y operaciones relacionadas con activos digitales.

Documentos consultados por ese medio muestran que en septiembre de 2022 fue registrada en Reino Unido una sociedad identificada como D.L. Ledger Tech Ltd., enfocada —según su descripción corporativa— en consultoría sobre criptomonedas, blockchain y tecnologías de registro distribuido.

Paralelamente, también se conoció que el extranjero figuraba con una empresa de inversiones y bienes asociados en la ciudad costera de Poole.

Investigadores sostienen como hipótesis que esa fachada empresarial habría servido para generar confianza y establecer contacto con mujeres durante sus desplazamientos internacionales.

La Fiscalía sostiene que existe evidencia para señalar que Foster habría estado con Natalia Villalba en las horas previas a su muerte.

Según la investigación, el cuerpo de la mujer fue hallado dentro de una maleta gris en el apartamento 702 del edificio Morph, en el norte de Bogotá, mientras la ducha permanecía abierta.

Peritos consideran que mantener el agua corriendo habría podido alterar condiciones del lugar y retrasar procesos relacionados con el hallazgo. Los investigadores también revisan el comportamiento posterior del ciudadano británico.

Entre los elementos bajo análisis aparece una serie de mensajes enviados a la plataforma financiera Wise, en los que habría asegurado falsamente haber sido secuestrado, golpeado y drogado en Colombia, además de afirmar que había presenciado un homicidio.

Las autoridades buscan establecer si esas comunicaciones hacían parte de una estrategia para justificar movimientos financieros o construir una narrativa alternativa antes de abandonar la región.

Otro de los elementos que hoy revisan los investigadores es la versión entregada por Foster sobre dónde estaba cuando ocurrió el crimen. El británico sostuvo que se encontraba en un restaurante de Bogotá viendo un partido de la selección de Inglaterra mientras comía una hamburguesa y tomó fotografías para respaldar esa versión.

Sin embargo, las autoridades están verificando registros, cámaras de seguridad y horarios para establecer si esas imágenes corresponden realmente al momento en que asegura haber estado allí. Además, continúan los análisis sobre el contenido de su teléfono celular y el equipaje con el que pretendía salir de Ecuador.

(Vea también: “Un hacha”: nueva evidencia en contra del británico buscado por el caso de Natalia Villalba)

Mientras avanzan esas diligencias, Foster permanece vinculado al proceso que se adelanta por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Por ahora, la investigación continúa intentando responder una pregunta que sigue abierta: si detrás del asesinato de Natalia Villalba había únicamente un agresor o una red de actividades que cruzó fronteras, identidades y movimientos internacionales.

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