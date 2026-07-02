La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba Angarita, la diseñadora gráfica de 36 años encontrada sin vida dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá, dio un nuevo giro tras la imputación de cargos contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith.

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Durante las audiencias realizadas el primero de julio, la Fiscalía General de la Nación presentó nuevas evidencias que, junto con los resultados de la necropsia practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, permitieron reconstruir parte de lo que habría ocurrido en el apartamento 702 del edificio Morph, ubicado en el barrio El Chicó.

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Uno de los avances más relevantes del caso fue revelado por Ariel Emilio Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, quien entregó detalles de los hallazgos forenses que ya fueron remitidos a la Fiscalía para sustentar el proceso judicial.

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Según explicó el funcionario, la necropsia permitió establecer que Natalia Villalba falleció como consecuencia de un trauma contundente.

“En ella sí hubo un trauma contundente y ella después del trauma fallece y pues es incorporada en una maleta”, señaló Cortés ante medios de comunicación.

El director de Medicina Legal también confirmó que el cuerpo presentaba desmembramiento al momento de los exámenes periciales.

“Todo cuerpo que generalmente viene en una maleta viene desmembrado”, explicó el funcionario al referirse a las condiciones en las que fue encontrado el cadáver.

Otro de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la condición en la que fue hallado el cuerpo. Desde el primer momento se conoció que la maleta permanecía dentro de la ducha del apartamento con la regadera abierta.

Ahora, Medicina Legal sostiene que esa circunstancia habría tenido un propósito específico: dificultar la obtención de pruebas.

De acuerdo con Cortés, la humedad aceleró el proceso de descomposición, complicando inicialmente la recuperación de huellas dactilares y otros elementos de interés forense.

“Si el cuerpo está en una situación en la cual no hay humedad, se demora más la descomposición. Cuando se usa agua, pues es más rápida la descomposición del cuerpo, lo que hace que sea más difícil hacer la determinación de temas”, explicó.

Pese a ello, los especialistas lograron identificar plenamente a la víctima mediante técnicas científicas.

Las nuevas revelaciones coinciden con la imputación formal contra Matthew Ashley Foster-Smith, ciudadano británico capturado en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre tras una operación coordinada entre autoridades de Colombia, Ecuador y Reino Unido.

El extranjero fue trasladado posteriormente a Bogotá para responder ante la justicia colombiana. La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio.

Según el relato presentado durante la audiencia, el procesado habría atacado a Natalia Villalba cuando ella se encontraba sola dentro del apartamento. De acuerdo con el ente acusador, Foster-Smith “aprovechando que se encontraba sola, la habría agredido con un objeto contundente en la cabeza hasta causarle la muerte”.

Las grabaciones del edificio Morph también se convirtieron en una de las principales evidencias del proceso. Según informó Citytv, los registros muestran al ciudadano británico ingresando al apartamento junto a Natalia Villalba días antes del hallazgo.

Posteriormente, las cámaras lo captaron abandonando distintas áreas del edificio y trasladando sábanas hacia la zona de lavandería, movimientos que ahora hacen parte del material probatorio analizado por los investigadores.

El cuerpo de la diseñadora fue encontrado el pasado 22 de junio por personal de aseo del edificio, luego de que venciera el tiempo de hospedaje y no se obtuviera respuesta desde el interior del apartamento.

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Las autoridades buscan establecer con precisión todo lo ocurrido entre el 17 y el 21 de junio, periodo en el que, según la investigación, se habría cometido el crimen.

Mientras avanza el proceso judicial contra Foster-Smith, la Fiscalía continúa recopilando pruebas técnicas, registros de cámaras, testimonios y demás elementos que permitan esclarecer completamente uno de los casos que más conmoción ha generado recientemente en Bogotá.

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