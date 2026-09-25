Por: Portal Bogotá

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En octubre, el Teatro El Parque de Bogotá, bajo la administración del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), presenta una variada agenda cultural que busca cautivar a públicos de todas las edades. De acuerdo con la información oficial, este importante escenario contará con funciones de teatro, títeres, música y actividades que invitan a la imaginación y la memoria colectiva. Las entradas están disponibles en Tuboleta y en la taquilla del teatro, facilitando el acceso a quienes deseen ser parte de la programación.

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La temporada comienza el 2 de octubre a las 7:30 p. m. con "Divanidad", obra ganadora de una de las Becas LEP. En esta puesta en escena, un singular personaje que cae a la Tierra explora el lenguaje y las costumbres humanas, transitando temas como el duelo y la transformación. El clown, la música y el canto se combinan para abordar el dolor y la capacidad de cambio de las personas.

El 3 de octubre, a las 3:00 p. m., será el turno de "Nuestro Pueblo o Cuando los pájaros cantan", otra ganadora de la Beca LEP. Inspirada en el volumen testimonial "Cuando los pájaros no cantaban" del informe final de la Comisión de la Verdad, esta obra utiliza títeres, objetos y tecnología para reflexionar sobre memoria, reparación y reconciliación, resaltando relatos silenciados por años en Colombia.

Los días 10 y 11 de octubre, llega "El Pirata Alfredo", una aventura protagonizada por títeres que destaca el valor de la lectura y el poder de la imaginación. El festival Manuelucho, otro protagonista de la agenda, traerá al teatro compañías de Perú, Argentina y España. "Body Rhapsody", de Hugo e Inés; "Montaña Hoguera", de Caminantes del Universo, y "Burlesca", de Los Titiriteros de Binéfar, permitirán a los asistentes acercarse a distintas tradiciones internacionales del teatro de títeres.

El 25 de octubre, el teatro será escenario de la celebración de los 50 años de La Libélula Dorada, fundamental para el teatro de títeres colombiano. Su obra "Gaspar, el señor de las nubes" abordará la protección de la fauna silvestre a través de la historia de un oso de anteojos, acompañada por una exposición conmemorativa.

El cierre será el 31 de octubre a las 3:00 p. m. con la franja Recién Oídos: la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, dirigida por Julien Faure, ofrecerá un concierto didáctico, pensado para la primera infancia y sus familias, en el cual la experiencia y la emoción por la música ocuparán el lugar central en la celebración de Halloween y el Día de los Niños.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas y eventos principales en la programación del Teatro El Parque en octubre de 2026?

La agenda del Teatro El Parque en octubre de 2026 incluye el inicio con "Divanidad" el 2 de octubre, seguido de "Nuestro Pueblo o Cuando los pájaros cantan" el 3 de octubre, "El Pirata Alfredo" el 10 y 11, y funciones internacionales del Festival Manuelucho el 17, 18 y 24 de octubre. El 25 de octubre se celebra el aniversario de La Libélula Dorada y el 31 de octubre la franja Recién Oídos cierra el mes con un concierto.

¿Qué es la Beca LEP mencionada en la programación del Teatro El Parque?

La Beca LEP es un reconocimiento otorgado a obras sobresalientes dentro de la programación cultural del Teatro El Parque. En octubre de 2026, dos obras ganadoras de estas becas, "Divanidad" y "Nuestro Pueblo o Cuando los pájaros cantan", forman parte de la cartelera, destacándose por su temática transformadora y reflexiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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