Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Valledupar tendrá una destacada representación en la Cumbre QS de Educación Superior: Américas 2026, uno de los escenarios internacionales más importantes para el debate y análisis del futuro de la educación superior en la región. El encuentro, organizado por QS Quacquarelli Symonds, se realizará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en México, y reunirá a más de 450 líderes del sector educativo, expertos de la industria y responsables de políticas públicas, según la información entregada en el anuncio oficial.

Sigue a PULZO en Discover

La Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar, estará presente en la cumbre a través de su rectora, Gelca Gutiérrez Barranco. La participación de la institución será clave, ya que en este escenario internacional, Gutiérrez llevará una experiencia desarrollada en el departamento del Cesar, centrada en la articulación como motor para el desarrollo territorial. De acuerdo con los detalles proporcionados, la rectora presentará la conferencia titulada ”Areandina como articuladora del desarrollo territorial: un modelo colaborativo para fortalecer la competitividad regional”. Allí expondrá el trabajo que, desde Valledupar y el Cesar, ha permitido conectar a la universidad, el sector público, el sector productivo y la sociedad, para abordar de manera conjunta los retos propios del territorio.

Uno de los principales puntos de referencia de este modelo es el Comité Universidad-Empresa-Estado-Sociedad (CUEES-CRC Cesar), una iniciativa encabezada por Areandina, que reúne a actores regionales relevantes. Según la información ofrecida, este comité busca identificar brechas, establecer objetivos claros y promover acciones colaborativas orientadas a fortalecer la competitividad, la innovación y el desarrollo del departamento del Cesar. Esta experiencia será compartida ante una audiencia internacional, lo que brinda la oportunidad de evidenciar cómo desde el Caribe colombiano surgen propuestas innovadoras capaces de responder a desafíos concretos.

La rectora Gutiérrez también participará en el panel “¿Pueden las universidades considerar la filantropía como algo opcional?”, un espacio de reflexión sobre la relación de las instituciones de educación superior con sus comunidades y su papel en el impacto social. La participación de Valledupar busca visibilizar internacionalmente los logros y procesos que se están fortaleciendo en el territorio, abriendo la puerta a nuevos diálogos y alianzas con universidades, organizaciones y líderes de diversos países.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el CUEES-CRC Cesar y cuál es su importancia en el desarrollo regional?

El Comité Universidad-Empresa-Estado-Sociedad del Cesar (CUEES-CRC Cesar) es una iniciativa liderada por la Fundación Universitaria del Área Andina que articula a distintos actores regionales con el objetivo de identificar brechas, definir metas y promover acciones conjuntas para la competitividad y el desarrollo del departamento. Su importancia radica en el modelo colaborativo que fortalece la innovación y la capacidad de respuesta ante los desafíos del territorio.

¿Por qué la presencia de Valledupar en la Cumbre QS de Educación Superior es relevante para la región?

La presencia de Valledupar en la Cumbre QS de Educación Superior: Américas 2026 es relevante porque permite mostrar internacionalmente las experiencias y capacidades desarrolladas desde el territorio, facilitando el intercambio de ideas y la creación de nuevas alianzas con actores de distintos países. Así, se fortalece el reconocimiento y el impacto de la educación superior regional en escenarios globales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.