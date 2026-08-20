Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Ejército Nacional logró la incautación de 3.390 galones de ACPM (aceite combustible para motores), en un operativo llevado a cabo en el municipio de Ataco, en el sur del Tolima. Esta acción fue desarrollada por soldados del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, perteneciente a la Sexta Brigada, en conjunto con la Policía de Carabineros. Según la información recogida, el combustible se transportaba en un vehículo cisterna que no presentaba la documentación legal correspondiente, situación que impulsó la intervención de las autoridades.

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El control tuvo lugar en un puesto instalado sobre las principales vías de acceso al municipio. Las tropas detuvieron el vehículo cisterna, de color blanco, cargado con los 3.390 galones de ACPM diésel. Al solicitar la documentación necesaria, el conductor no pudo entregarla. Como resultado, tanto el vehículo como el combustible fueron inmovilizados y puestos a disposición de la autoridad competente, que ahora asumirá el proceso judicial correspondiente sobre este caso. Así, se busca frenar la circulación ilegal de hidrocarburos en esa zona del país.

Lejos de ser un hecho aislado, esta incautación forma parte de una tendencia preocupante. Entre julio y agosto de este año, los operativos en la región sur del Tolima permitieron incautar un total de 14.377 galones de ACPM que se desplazaban por corredores viales hacia Ataco. En lo que va del año, también han quedado inmovilizados seis vehículos tipo cisterna, todos con el mismo objetivo: abastecer a la denominada "maquinaria amarilla" que opera de manera irregular en la extracción ilícita de yacimientos mineros.

El constante flujo de combustible ilegal hacia la región llevó a la Gobernación del Tolima a tomar medidas concretas. Por medio de la Resolución 1820 del 27 de julio de 2026, se implementaron restricciones temporales para la circulación de vehículos que transportan combustibles líquidos derivados del petróleo, biocombustibles y sus mezclas en el corredor vial Coyaima-Ataco-Santiago Pérez-Planadas y viceversa. Según el propio texto del acto administrativo, la medida tiene como fin suspender el suministro ilegal a la maquinaria que explota de forma clandestina los recursos mineros de la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante la incautación de ACPM ilegal en el sur del Tolima?

La incautación de ACPM ilegal en esta región es esencial porque impacta directamente en el abastecimiento de maquinaria utilizada para la minería ilícita. Según los reportes oficiales, el control sobre el flujo de combustible busca frenar las actividades que afectan los recursos naturales y la economía local a través de la extracción ilegal.

¿Qué medidas ha tomado la Gobernación del Tolima frente al tráfico ilegal de combustibles?

De acuerdo con la Resolución 1820 del 27 de julio de 2026, la Gobernación del Tolima instauró restricciones temporales a la circulación de camiones de combustibles en corredores clave, con el propósito de obstaculizar el abastecimiento a retroexcavadoras vinculadas con actividades de minería ilegal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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