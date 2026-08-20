La nueva cúpula militar que acompañará al gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá como principal desafío ejecutar una política de seguridad enfocada en recuperar el control territorial y combatir de manera frontal a los grupos criminales.

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Blu Radio reveló que el general Erick Rodríguez sería el comandante de las Fuerzas Militares y deberá ser reincorporado al servicio activo. El general José Bertulfo Moreno asumiría como comandante del Ejército, mientras que el general Carlos Carrasquilla ocuparía la jefatura de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.

Por su parte, el general Rodolfo Morales sería el segundo comandante del Ejército y el general Alfonso Lozano Ariza estaría al frente de la Fuerza Aérea. La Armada Nacional quedaría bajo el mando del vicealmirante Camilo Segovia, añadió ese medio.

A esta estructura se sumaría el general Alejandro Barrera como nuevo director de la Policía Nacional. Uno de los primeros objetivos será golpear a los principales cabecillas de las organizaciones criminales, entre ellos alias ‘Iván Mordisco’, ‘Calarcá’, ‘Chiquito Malo’ y líderes del ELN, resalta esa emisora.

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La estrategia contempla mayor cooperación con Estados Unidos, drones militares y fortalecimiento de las capacidades de inteligencia.

También habrá debate por la posible salida de generales con mayor antigüedad debido a las reincorporaciones y por la participación militar estadounidense en operaciones dentro de Colombia.

Finalmente, la nueva cúpula deberá recuperar el control territorial, acompañado de una mayor presencia estatal, mientras la Policía profundizará la lucha contra la delincuencia común en las principales ciudades.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: