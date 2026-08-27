Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para celebrar a lo grande los 30 años del Festival Rock al Parque en 2026, que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de octubre en el parque Simón Bolívar, epicentro de la vida cultural y musical de la ciudad, según información de la Alcaldía de Bogotá. Como antesala a este aniversario, se presentó oficialmente la imagen de la edición, protagonizada por el ‘copetón’, ave emblemática de la capital, que da un nuevo significado a la identidad gráfica del evento y expresa la relación entre el festival, el territorio y el ecosistema bogotano.

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Durante tres décadas, Rock al Parque se ha consolidado como el evento referente del género musical en Latinoamérica y como una de las tradiciones culturales más importantes de Bogotá, de acuerdo con la información publicada por la Alcaldía. El diseñador Tavo Garavato, encargado de crear la imagen oficial, tomó inspiración de una coincidencia significativa: tanto el parque Simón Bolívar como el festival y el copetón han compartido una historia de resistencia y transformación. Garavato describe al copetón como un símbolo de fortaleza y persistencia, resaltando que ha acompañado sus caminatas diarias y que ve en su estética, con el distintivo copete gris y negro, una afinidad con los estilos punk y rockabilly.

La pieza gráfica no es solo un afiche con contenido visual; es el resultado de un proceso de observación de la ciudad y de su cultura gráfica. En ella se integran elementos como el ‘stencil’ (técnica de estarcido), el cartelismo y el graffiti, formas de expresión que, según Garavato, representan la tradición de resistencia y apropiación del espacio público en Bogotá. De acuerdo con el diseñador, incorporar estos códigos visuales permite que la celebración dialogue con el contexto urbano y las experiencias cotidianas de sus habitantes.

Otra particularidad del afiche es la inclusión de tres copetones pequeños, que representan pasado, presente y futuro del festival. Esta secuencia subraya la continuidad de una especie que ha encontrado su hábitat en el parque y de un festival que, por treinta años, ha hecho de ese mismo espacio su escenario.

La paleta de colores elegida tiene un referente claro: los atardeceres bogotanos y la luz sobre los cerros y torres del parque Simón Bolívar, asociándose así al trabajo del arquitecto Rogelio Salmona. Más allá del contenido visual, la imagen también reconoce las discusiones sobre el impacto ambiental de los festivales en los ecosistemas de aves, proponiendo una oportunidad para reflexionar sobre la convivencia entre cultura y naturaleza urbana.

Para Garavato, ser el autor de la imagen en la edición aniversario del festival tiene además un significado personal. Aunque no pudo asistir al primer evento en 1995, lo vivió por primera vez en 1999, y ahora plasma visualmente la memoria colectiva de Rock al Parque, un evento que ha acompañado a varias generaciones de artistas y asistentes en Bogotá.

¿Por qué se eligió el copetón como imagen oficial del Festival Rock al Parque 2026?

El copetón fue seleccionado por el diseñador Tavo Garavato como imagen oficial debido a su presencia constante en la vida urbana de Bogotá y su simbolismo de resistencia y persistencia. Representa tanto la historia de adaptación del festival como la del ave en un entorno que ha cambiado a lo largo de los años, y sirve como puente entre la cultura de la ciudad y su identidad natural.

¿Qué técnicas gráficas se utilizaron en la imagen de Rock al Parque 2026 y qué significan?

En la imagen oficial se emplearon técnicas como el stencil, el cartelismo y el graffiti, que son formas de expresión típicas de las calles de Bogotá. Estas técnicas reflejan la cultura del “hágalo usted mismo” y dan cuenta de cómo los habitantes utilizan el arte para resistir y apropiarse del espacio público, integrando la gráfica del festival con la identidad urbana y social de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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