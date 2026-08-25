Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM) ha anunciado cómo funcionará la medida de pico y placa para este miércoles 26 de agosto de 2026, especificando exactamente qué vehículos pueden circular en la capital colombiana. Esta decisión responde al calendario oficial de movilidad urbana, que busca mejorar el flujo vehicular y contribuir a una mejor calidad de vida para los ciudadanos, según información publicada por la entidad distrital.

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De acuerdo con la SDM, los vehículos particulares autorizados a transitar este día son aquellos cuyas placas terminen en los números 6, 7, 8, 9 y 0. Por otro lado, para la categoría de taxis, tendrán permitido circular los que finalicen en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0. Para los vehículos particulares, la restricción estará vigente entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., mientras que, en el caso de los taxis, la franja horaria será de 5:30 a. m. hasta 9:00 p. m. Es crucial que los conductores consulten estos horarios y eviten sanciones, siguiendo el calendario público de la autoridad de movilidad.

Por otro lado, la SDM recuerda la posibilidad de solicitar la exención del pico y placa. Esta opción está disponible a través de la plataforma oficial de la Secretaría, donde los usuarios pueden consultar todo sobre el ‘Pico y Placa Solidario’: una modalidad que permite al propietario de un vehículo pagar una suma para transitar sin estar sujeto a las restricciones. Este trámite, de acuerdo con la información citada por la SDM, solo puede hacerse por medio de la página web www.movilidadbogota.gov.co, mediante el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE).

La entidad advierte sobre el aumento de fraudes digitales: insiste en que no existen intermediarios, ni páginas alternas autorizadas para realizar el proceso, y recalca que la gestión debe hacerse únicamente en el sitio web oficial. La divulgación de esta información tiene como objetivo principal prevenir estafas y proteger a la ciudadanía ante ofertas fraudulentas que pueden aparecer en internet.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá para el 26 de agosto de 2026?

La medida de pico y placa para ese día está dirigida tanto a vehículos particulares como a taxis, estableciendo franjas horarias y restricciones según el último número de la placa, de acuerdo con el calendario de la Secretaría Distrital de Movilidad. Solo pueden circular los vehículos y taxis cuyas placas terminen en los números oficialmente habilitados.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario y cómo se solicita en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario es un mecanismo que permite a los conductores pagar para quedar exentos de la restricción durante los días que aplica. Según la SDM, se tramita exclusivamente en la página oficial de la entidad, usando el sistema de Pagos Seguros en Línea (PSE), sin intermediarios ni sitios web alternos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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