Por: Portal Bogotá

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La adaptación de la movilidad en Bogotá continúa con importantes avances en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. De acuerdo con información suministrada por la Empresa Metro de Bogotá, una de las más recientes intervenciones implica el cierre temporal del vagón norte y la pasarela de la estación Marly, ubicada sobre la avenida Caracas. El cierre comenzó el 19 de septiembre, enmarcado en las labores de izaje de dovelas, piezas clave para conformar el viaducto que hace parte de este sistema de transporte.

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El cierre se realiza exclusivamente durante horarios nocturnos, buscando minimizar afectaciones en la operación habitual. Según detalles publicados por la Empresa Metro de Bogotá, los trabajos se desarrollan de lunes a viernes entre 10:00 de la noche y 4:30 de la mañana del día siguiente. Durante los fines de semana, la intervención inicia a las 11:59 de la noche del viernes y se extiende hasta las 4:30 de la mañana del lunes siguiente, o hasta el martes donde el lunes coincide con un festivo.

Para conocer los cambios en las rutas y los accesos durante este periodo, la recomendación es consultar los canales oficiales de TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, o a través de la aplicación TransMi App. Asimismo, quienes requieran información directa sobre el desarrollo de la obra en este sector pueden acercarse a la oficina de atención al ciudadano ubicada en la calle 45A No. 14 – 46, o comunicarse mediante el correo electrónico socialtramo6@metro1.com.co.

Según la Empresa Metro de Bogotá, al corte del 31 de agosto de 2026, la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un avance general de obra del 82,33 %. Este importante progreso incluye un nuevo hito: ya se han construido 18 kilómetros de viaducto, lo que representa tres cuartas partes de los 24 kilómetros totales que tendrá la primera línea. De esta manera, cada vez falta menos para que los trenes empiecen a circular y enlacen el suroccidente con el norte de la capital.

Además, habitantes del suroccidente bogotano ya observan pruebas de los trenes sobre la estructura en ambos sentidos, lo que marca el ritmo del proceso constructivo y refleja el alcance transformador que representa el Metro para la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo terminan las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, al 31 de agosto de 2026, el avance en la construcción de la Línea 1 era del 82,33 %. Aunque el artículo no especifica una fecha exacta de finalización, los datos reflejan que la obra está en su fase final, faltando únicamente parte del viaducto para completar los 24 kilómetros totales proyectados para este sistema de transporte.

¿Por qué se cerró el vagón norte y la pasarela de la estación Marly en el Metro de Bogotá?

El cierre del vagón norte y la pasarela de la estación temporal Marly obedece a las labores relacionadas con el izaje de dovelas, necesarias para la construcción del viaducto en ese tramo de la avenida Caracas, según lo comunicó la Empresa Metro de Bogotá. Estas actividades se efectúan en horario nocturno para evitar mayores inconvenientes a los usuarios del sistema.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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