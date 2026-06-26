Mientras avanza el proceso judicial contra Élder José Arteaga, conocido como alias ‘Chipi’ y señalado por las autoridades como uno de los presuntos articuladores del magnicidio del exsenador y entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en 2025, un nuevo expediente comenzó a revelar detalles de otro crimen por el que ahora deberá responder ante la justicia.

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Se trata del homicidio ocurrido en 2024 en el occidente de Bogotá y cuya víctima, cuya identidad no había trascendido públicamente hasta ahora, fue establecida como Andrés Felipe Betancur Hernández.

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Durante una audiencia de acusación realizada esta semana ante un juzgado de Bogotá, la Fiscalía solicitó avanzar formalmente hacia la etapa de juzgamiento por hechos distintos al caso que lo convirtió en uno de los nombres más mencionados dentro de investigaciones recientes de alto impacto.

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De acuerdo con información conocida por El Tiempo y contenida en el expediente judicial, la Fiscalía sostiene que alias ‘Chipi’ habría participado en la coordinación del asesinato de Betancur Hernández junto con otro hombre identificado con el alias de Barranquilla.

Según la investigación, el supuesto plan criminal habría comenzado con un encuentro en un establecimiento conocido como ‘Los Costeños’, un billar ubicado en el barrio El Muelle, en el occidente de Bogotá.

Allí, según el expediente, se habría acordado un pago de cuatro millones de pesos para ejecutar el homicidio.

La investigación indica que posteriormente alias ‘Chipi’ habría sostenido otro encuentro con alias Barranquilla en un establecimiento distinto, donde presuntamente le entregó un arma de fuego calibre .38 que habría sido utilizada para cometer el crimen. Los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2024, en horas de la noche.

Según el reporte judicial citado por medio, el señalado sicario llegó al lugar donde se encontraba Andrés Felipe Betancur Hernández compartiendo con varias personas y abrió fuego en repetidas ocasiones. La víctima murió como consecuencia de las heridas.

El ataque ocurrió sobre la calle 63 del barrio El Muelle, zona que, según la Fiscalía, también habría funcionado como punto de operación de estructuras relacionadas con microtráfico.

Hasta ahora la identidad del hombre asesinado no había sido divulgada. Sin embargo, El Tiempo estableció que se trató de Andrés Felipe Betancur Hernández, quien además había enfrentado anteriormente un proceso judicial por homicidio en 2023, del que posteriormente fue absuelto.

La hipótesis principal que manejan las autoridades apunta a que el asesinato estaría relacionado con disputas dentro de estructuras criminales.

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El prontuario que ahora enfrenta alias ‘Chipi’

Con este nuevo proceso, el expediente judicial de alias ‘Chipi’ continúa ampliándose.

Por este caso específico será procesado por:

Homicidio agravado.

Porte ilegal de armas.

Ocultamiento de pruebas.

A estas investigaciones se suman otros procesos de alto impacto que siguen abiertos.

Entre ellos aparece el señalado rol como articulador del magnicidio de Miguel Uribe Turbay; la presunta planeación de un atentado contra un firmante de paz en la localidad de Teusaquillo; y un expediente relacionado con el homicidio de un empresario mexicano ocurrido en Medellín.

Mientras avanzan las audiencias, las autoridades continúan reconstruyendo el alcance de la estructura criminal que, según las investigaciones, habría operado desde el occidente de Bogotá.

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