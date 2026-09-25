Más de 2,8 millones de vehículos Audi y Volkswagen serán sometidos a revisión en distintos países por una posible falla relacionada con un tornillo del sistema de dirección.

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La alerta fue emitida tras una investigación de la Autoridad Federal de Transporte Motorizado de Alemania (KBA).

El problema estaría en un perno que fija el mecanismo de dirección. Bajo determinadas condiciones ambientales, este componente podría sufrir corrosión y eventualmente romperse.

En el escenario más grave, la falla podría provocar una pérdida de control de la dirección y aumentar el riesgo de accidente.

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La KBA mantiene el caso bajo investigación y, hasta el momento, no tiene constancia de incidentes que hayan provocado daños o lesiones relacionados con este defecto.

Entre los modelos potencialmente afectados están el Audi Q3 y los Volkswagen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran y Caddy.

En Audi, la campaña preventiva comprende determinados Q3 fabricados entre octubre de 2017 y mayo de 2024. La marca informó que la revisión y reparación serán gratuitas y podrían tardar hasta una hora.

En Volkswagen, los vehículos involucrados fueron fabricados entre septiembre de 2013 y julio de 2024. La revisión contempla 2.159.054 unidades de Volkswagen y 696.547 de Audi a nivel mundial, aunque no todos necesariamente requerirán reparación.

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