Comprar carro nuevo podría convertirse en una decisión con más alternativas durante los próximos meses, especialmente por la competencia que se está dando entre fabricantes y por el cambio en las preferencias de los consumidores. Aunque no existe una confirmación de que los precios vayan a bajar de manera generalizada en Colombia, hay señales internacionales que podrían terminar presionando el mercado.

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La más reciente viene de Stellantis, conglomerado al que pertenecen marcas como Jeep, Peugeot, Fiat, Dodge y Ram. Su CEO, Antonio Filosa, anunció una estrategia para ampliar la oferta de vehículos con precios más accesibles en Estados Unidos, con nueve nuevos modelos por debajo de los 40.000 dólares, como la Chrysler Airflow, y dos de ellos por debajo de los 30.000 dólares. La apuesta responde a un mercado en el que los vehículos nuevos rondan actualmente los 50.000 dólares.

La noticia cobra relevancia para los compradores colombianos porque el mercado está atravesando una etapa de fuerte crecimiento y, al mismo tiempo, de mayor variedad. Entre enero y septiembre de 2026 se matricularon 247.212 vehículos nuevos en el país, un aumento de 41.2 % frente al mismo periodo de 2025. Solo septiembre dejó 33.835 matrículas, el registro mensual más alto desde 2014.

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Pero no solamente se están vendiendo más carros. También está cambiando lo que buscan los colombianos. Los SUV tuvieron en septiembre un crecimiento de 64.1 %, mientras que los vehículos eléctricos alcanzaron un récord de 5.895 unidades y los híbridos llegaron a 11.261. Eso muestra que el comprador está mirando más allá de los vehículos tradicionales y está comparando precio, tecnología, consumo y tipo de motorización antes de decidir.

A esto se suma la llegada de nuevas marcas y modelos, especialmente provenientes de China, que han ampliado la competencia en segmentos donde antes había menos opciones. La entrada de fabricantes como BYD, Zeekr, Voyah, Smart, Xpeng y otras marcas ha obligado al mercado a ofrecer más alternativas. Incluso Stellantis está acelerando su apuesta por tecnologías híbridas y eléctricas de autonomía extendida.

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En ese escenario, la posibilidad de encontrar carros más económicos en los próximos meses dependerá de cada marca, modelo y mercado. No significa que todos los vehículos vayan a bajar de precio, pero sí que los compradores podrían tener un escenario con mayor competencia y más opciones para comparar antes de sacar la billetera.

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