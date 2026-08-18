Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali confirmó que el miércoles 19 de agosto permanece activa la medida del Pico y Placa Solidario, una acción implementada de forma extraordinaria para enfrentar la congestión vehicular generada tras el reciente terremoto en la ciudad. De acuerdo con la entidad oficial, la restricción seguirá operativa durante toda la semana, comprendida entre el 18 y el 22 de agosto, como respuesta a la emergencia y con el objetivo de mejorar la movilidad urbana en zonas afectadas.

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El esquema vigente este miércoles establece una restricción específica: no podrán circular vehículos cuyas placas terminen en números impares (1, 3, 5, 7 y 9). Además, según datos de la Secretaría de Movilidad, la medida contempla un horario ampliado, iniciando a las 6:00 a.m. y concluyendo a las 7:00 p.m., lo que equivale a trece horas continuas de restricción para optimizar el flujo vehicular.

Una novedad importante de esta versión temporal del Pico y Placa Solidario es que, a diferencia de las jornadas habituales, no excluye a vehículos híbridos ni eléctricos, los cuales suelen estar exceptuados en condiciones normales. Esto significa que todos los propietarios, sin importar la tecnología o tipo de combustible de sus automotores, deberán acatar la normatividad, de acuerdo con lo anunciado por la misma Secretaría.

Se resalta también que la disposición no se limita al centro de Cali ni a los barrios tradicionalmente regulados. Según la información proporcionada, la restricción incluye a automotores que ingresan o salen del perímetro urbano del municipio, ampliando su alcance a toda la zona afectada por el sismo reciente. Esta decisión busca reducir al máximo los desplazamientos innecesarios y priorizar la circulación de vehículos de emergencia o atención prioritaria.

Ante la continuidad del terremoto y las secuelas que ha dejado en la movilidad, se recuerda a los ciudadanos la importancia de consultar los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad para informarse sobre novedades y evitar sanciones. La medida pretende facilitar el trabajo de los cuerpos de socorro y la reactivación segura de la capital vallecaucana, de acuerdo con los reportes disponibles y las directrices difundidas en redes y medios locales como Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las restricciones del Pico y Placa Solidario en Cali para el miércoles 19 de agosto?

La restricción del Pico y Placa Solidario para este miércoles 19 de agosto en Cali aplica a vehículos cuyas placas finalizan en números impares, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9. El horario de restricción está establecido desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., incluyendo de forma excepcional a vehículos híbridos y eléctricos y extendiéndose tanto dentro como en las entradas y salidas del perímetro urbano.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario y en qué se diferencia de la medida habitual en Cali?

El Pico y Placa Solidario es una medida temporal implementada en Santiago de Cali para enfrentar situaciones de emergencia, como el reciente terremoto. A diferencia de la restricción regular, incluye a vehículos híbridos y eléctricos y se aplica tanto en el interior del área urbana como para aquellos que entran o salen del municipio, ampliando la cobertura y adaptándose a las necesidades derivadas de la contingencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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