Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 2 de septiembre de 2026, Bogotá se prepara para un evento deportivo de gran importancia: el clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios, que tendrá lugar en el estadio El Campín la noche de hoy. De acuerdo con información oficial de TransMilenio, el sistema de transporte masivo de la ciudad, este partido implicará modificaciones notables en la movilidad, en especial para los usuarios que transiten cerca del escenario deportivo y utilicen las rutas TransMiZonales.

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La Alcaldía ha informado a través del portal ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’ y las redes sociales de TransMilenio sobre desvíos y cierres en las inmediaciones del estadio, específicamente en la calle 53B bis y la transversal 28, en la localidad de Teusaquillo. Estos ajustes buscan facilitar el ingreso y la salida de los asistentes y garantizar la seguridad vial durante el desarrollo del encuentro, en el que se espera una alta afluencia de público.

Entre los servicios que tendrán afectación por el cierre de la calle 53B bis se destacan las siguientes rutas: SE14 (Diana Turbay Cultivos – Engativá Centro), A605 y H605 (Polo – Arborizadora Alta), A002 (San Luis – estación Movistar Arena) y A003 (estación Universidad Nacional). Por otro lado, el cierre de la transversal 28 impactará la ruta 97, que cubre el trayecto entre Rincón de Venecia y Galerías. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planear con anticipación sus desplazamientos y consultar los canales oficiales para conocer los detalles de los desvíos.

TransMilenio, a través de su cuenta oficial en la red social X, ha recordado a los usuarios la importancia de tener recargada la tarjeta TuLlave antes del partido. Esta tarjeta, especialmente en su versión personalizada, permite beneficios como transbordos gratuitos, hasta dos viajes a crédito por día y la posibilidad de recuperar el saldo en caso de pérdida. Estas ventajas contribuyen a mejorar la experiencia de los viajeros, favoreciendo la organización y el acceso eficiente al sistema durante eventos de alta demanda como este clásico bogotano.

En ese sentido, se recomienda consultar la información actualizada en los portales oficiales y redes sociales de TransMilenio, así como planificar rutas alternativas en caso de ser necesario, para evitar contratiempos en la movilidad durante este destacado evento deportivo en Bogotá.

¿Qué rutas de TransMilenio tendrán desvíos por el partido Santa Fe vs. Millonarios hoy?

Las rutas TransMiZonales que tendrán desvíos debido al cierre de la calle 53B bis son SE14, A605, H605, A002 y A003. Además, el cierre de la transversal 28 afectará la ruta 97. Los detalles han sido confirmados por los canales oficiales de TransMilenio y la Alcaldía de Bogotá.

¿Cuáles son los beneficios de la tarjeta TuLlave personalizada para el transporte en Bogotá?

La tarjeta TuLlave personalizada ofrece varios beneficios para los usuarios del sistema TransMilenio: permite realizar transbordos sin costo, otorga hasta dos viajes a crédito por día y posibilita recuperar el saldo si la tarjeta se pierde. Estas ventajas facilitan un uso más flexible y seguro del transporte público durante eventos masivos, según lo informado por TransMilenio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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