Por: El Espectador

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El uso del teléfono celular en entornos escolares ha cambiado de forma radical en los últimos años. De acuerdo con información divulgada por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Educación, este dispositivo se convirtió no solo en una herramienta de comunicación, sino también en un espacio donde confluyen grupos académicos, tareas, redes sociales, videojuegos y, recientemente, aplicaciones de inteligencia artificial. Este fenómeno llevó a los colegios a enfrentar el reto de incorporar la tecnología en la enseñanza, al tiempo que intentan reducir las distracciones que puede traer consigo.

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Precisamente, Bogotá está a punto de emitir una resolución para regular el uso de celulares y otros dispositivos en los 412 colegios oficiales de la ciudad, durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos. Según la Secretaría de Educación, la regulación será flexible y se adaptará según la edad de los estudiantes, permitiendo el uso únicamente para actividades pedagógicas bajo supervisión docente. El desafío principal será definir cómo implementar una norma general sin afectar la autonomía reservada por la legislación nacional, la cual atribuye decisiones clave a los comités de convivencia y consejos directivos de cada colegio.

Entre mayo y julio de 2026, alrededor de 77.217 personas participaron en 366 foros institucionales sobre este tema. Según los resultados presentados por la Alcaldía, las comunidades educativas avanzaron en la elaboración de rutas pedagógicas y pruebas piloto. Se destacan modelos donde los teléfonos son gestionados de maneras diversas: desde su recolección antes de clases hasta la utilización en proyectos STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) y ciudadanía digital.

El consenso de estos foros fue claro: el debate supera la presencia del teléfono en el aula y abarca todo el ecosistema digital, ya que las interacciones y los riesgos se extienden más allá del horario escolar. Por ello, se subrayó la importancia de la formación, los acuerdos colectivos y la participación de las familias para que cualquier medida sea efectiva. Las directrices presentadas por el Ministerio de Educación en marzo de 2026, brindan lineamientos para crear entornos seguros de aprendizaje bajo la Ley 2170 de 2021, equilibrando los beneficios tecnológicos con la prevención de riesgos como el ciberacoso o la exposición a contenidos inapropiados.

Finalmente, aunque la Secretaría de Educación aún no ha divulgado el texto completo de la nueva resolución, se anticipa que la norma diferenciará entre edades y priorizará el uso académico en niveles superiores, pero persistirá la incertidumbre sobre el margen de autonomía que tendrán los colegios para adaptar las reglas a sus contextos específicos.

¿Qué dice la Ley 2170 de 2021 sobre el uso de celulares en colegios de Bogotá?

La Ley 2170 de 2021 establece que la responsabilidad sobre el uso de dispositivos como celulares en entornos escolares es compartida entre Estado, instituciones educativas y familias. Permite restricciones excepcionales bajo aval de los comités de convivencia y consejos directivos, garantizando siempre el derecho a la comunicación. Cada colegio debe adaptar las medidas según su realidad y necesidades.

¿Cuál es la propuesta de la Secretaría de Educación para regular los celulares en colegios oficiales de Bogotá?

La Secretaría de Educación propone regular el uso de celulares en los colegios oficiales durante toda la jornada escolar, con normas diferenciadas por edad y permitiendo el uso únicamente con un propósito pedagógico y acompañamiento docente, siguiendo las recomendaciones derivadas de consultas con la comunidad educativa y lineamientos nacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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