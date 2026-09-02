Por: Portal Bogotá

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Bogotá ha dado un nuevo paso en su historia institucional con la posesión de un grupo de mujeres en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, un hecho que marca el segundo curso de formación exclusivamente femenino en más de medio siglo. Según la información divulgada por el mismo Cuerpo de Bomberos, el pasado 1 de septiembre de 2026 se oficializó la incorporación de las admitidas, quienes superaron un complicado proceso de selección que incluyó siete etapas rigurosas. Estas bomberas ahora inician la formación específica que les permitirá asumir labores operativas en beneficio de la ciudad.

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Este avance resulta histórico, pues desde 1975, año en que se llevó a cabo la primera convocatoria exclusiva para mujeres, no se había desarrollado otro curso de este tipo. De acuerdo con los datos proporcionados por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, esta apertura pretende fortalecer el rol femenino y reducir las brechas de género dentro de una institución tradicionalmente masculina.

El proceso selectivo tuvo distintos filtros: inicialmente se divulgó la convocatoria, recibieron y validaron los documentos de postulación, luego hubo una prueba escrita de conocimientos generales, continuando con pruebas específicas y de fobias, pruebas físicas, entrevistas, exámenes de ingreso y, finalmente, la posesión oficial. En total, 248 mujeres cumplieron con los requisitos iniciales, accediendo a la prueba escrita, y tras las fases subsiguientes el grupo de admitidas quedó listo para ocupar 30 cargos provisionales. Todo el proceso fue diseñado para garantizar un concurso transparente y exigente.

La directora de Bomberos Bogotá, Paula Ximena Henao Escobar, manifestó que este es un día de especial relevancia para la entidad, ya que no se vivía un acontecimiento de tal magnitud desde hace 51 años. Aseguró: “La llegada de este grupo de mujeres es un enorme motivo de orgullo y satisfacción para nuestra institución”, recordando que cada una superó todas las etapas demandadas para desempeñarse como uniformadas.

Durante la gestión de la primera mujer al frente de la entidad, Bomberos Bogotá ha impulsado acciones fundamentales: el fortalecimiento del Comité de Mujer y Género, cursos de conducción de vehículos de emergencia y diplomados en investigación de incendios dirigidos exclusivamente a bomberas. Este segundo curso exclusivo ratifica el compromiso de aumentar las oportunidades profesionales femeninas y construir equipos más diversos. Con este paso, la institución amplía su talento humano y refuerza su capacidad de respuesta a los retos de una ciudad dinámica y exigente.

¿Cuáles fueron las etapas del proceso de selección para las nuevas bomberas en Bogotá?

El proceso de selección incluyó siete etapas: divulgación de la convocatoria, recepción y validación de documentos, prueba escrita de conocimientos generales, pruebas de fobias y pruebas específicas, pruebas físicas, entrevista y exámenes de ingreso, y finalmente la posesión. Cada fase fue diseñada para asegurar que solo quienes demostraran habilidades físicas, intelectuales y vocación de servicio cumplieran con los estrictos criterios establecidos por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

¿Por qué es relevante el segundo curso exclusivo para mujeres en el Cuerpo de Bomberos de Bogotá?

La realización de este segundo curso exclusivo para mujeres después de 51 años fortalece la participación femenina en una institución históricamente dominada por hombres, manteniendo el compromiso de reducir las diferencias de género y brindar igualdad de oportunidades dentro del Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Esto permite construir equipos más diversos y preparados para los desafíos que exige la atención de emergencias en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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