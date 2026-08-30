Junior de Barranquilla es uno de los equipos que no logra despegar en el actual semestre, pues pese a ser el bicampeón del fútbol profesional colombiano y tener una gran nómina, en este campeonato las cosas no han sido sencillas, al punto de que en cinco encuentros no ha podido ganar ningún partido.

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El último partido fue frente a Independiente Santa Fe, pues los dirigidos por Alfredo Arias lo iban ganando 1-0 con gol de Luis Fernando Muriel, pero faltando poco para cerrar el encuentro la defensa no marcó bien a Fagúndez y el argentino marcó el empate final.

Con este resultado, Junior marcha en la posición 17 con apenas dos puntos sumados de 15 posibles, lo cual ha desatado críticas por parte de la prensa y la afición.

Uno de los principales señalados por esta situación es el técnico Alfredo Arias, quien si bien consiguió el bicampeonato, muchos ya están perdiendo la paciencia con él e incluso ya están pidiendo su salida del club.

Es más, en la rueda de prensa posterior a este encuentro un periodista le preguntó que bajo qué argumentos el técnico seguía en el club y no presentaba su carta de renuncia, a lo que el técnico explotó, respondió de forma contundente y abandonó la conferencia de prensa.

“Yo hago un trabajo digno y honesto. En Junior había 10 títulos en 101 años y nosotros, en un año, sumamos dos”, dijo el técnico. Estas fueron sus palabras:

🤯💥¡ARIAS EXPLOTÓ Y DEJÓ LA RUEDA DE PRENSA! 🗣️🦈 El técnico de Junior se retiró de la conferencia y Fabián Ángel quedó solo. Arias defendió su trabajo: “Yo hago un trabajo digno y honesto. En Junior había 10 títulos en 101 años” 📻📷#ElVbarCaracol Siempre en vivo pic.twitter.com/OOeYjlVKby — El VBAR (@VBarCaracol) August 30, 2026

Al terminar de responder, Arias se paró y dejó solo al jugador Fabián Ángel a que siguiera con las respuestas a los medios de comunicación.

Esta situación refleja que los ánimos están complicados en Barranquilla, una ciudad que suele exigir bastante al equipo porque se ha hecho una gran inversión y se tiene una de las mejores nóminas del país, por lo que no se puede estar en el puesto en el que van y menos al venir de ser campeones.

(Ver también: Alfredo Arias culpó al arbitraje del papelón del Junior en Copa; fue eliminado por equipo de la B)

Por lo pronto, la dirigencia del Junior no ha dado indicios de que vaya a rescindir el contrato del técnico Arias, pero si los resultados no mejoran seguramente se cambiará de técnico en las próximas fechas.

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