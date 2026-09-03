Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar continúa sumido en una compleja crisis deportiva tras una nueva derrota en la Liga BetPlay II-2026. Este jueves 3 de septiembre, el cuadro vallenato fue superado categóricamente 3-0 por América de Cali, líder invicto del certamen, en un duelo disputado en el estadio Pascual Guerrero, con información confirmada en el desarrollo del partido. La goleada supuso el cierre de la etapa interina dirigida por Leonardo Torres y Diego Estrada, marcando la inminente llegada del técnico Flabio Torres, quien presenció el compromiso desde la zona de palcos, según se relata en el informe.

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Desde el arranque, América de Cali mostró su superioridad. El dominio del local fue evidente y, a pesar de algunas intervenciones destacadas de Johan Wallens, arquero de Alianza Valledupar, la defensa visitante no pudo sostener el cero en su portería más allá del minuto 29. En ese momento, un certero cabezazo del defensor Cristian Tovar, tras centro de Nicolás Hernández, abrió el marcador para el equipo dirigido por David González. La presión de América se mantuvo y al final del primer tiempo, una jugada colectiva encabezada por Yhormar Hurtado derivó en una habilitación de Yeison Guzmán para Tomás Ángel, quien amplió la ventaja antes del descanso.

En la segunda mitad, Alianza Valledupar intentó recortar la diferencia, apostando por disparos desde fuera del área, pero el portero local Jean Fernandes respondió con seguridad ante la llegada más clara del visitante. El panorama se deterioró aún más para Alianza cuando, al minuto 60, Pedro Franco cometió una falta sobre Rafael Carrascal dentro del área. El árbitro José Ortiz no dudó en sancionar el penal, cobrado eficazmente por Yeison Guzmán a los 63 minutos, cerrando así la goleada para los ‘escarlatas’.

La derrota profundiza el mal momento de Alianza Valledupar, que acumula su quinta caída en el torneo y permanece en la casilla 18 con apenas 2 puntos en siete juegos, 15 goles recibidos y solo 5 convertidos. Mientras tanto, América de Cali afianza su liderazgo con 20 puntos y sin conocer la derrota.

El futuro inmediato señala un giro en la dirección técnica: este viernes 4 de septiembre, Flabio Torres será presentado oficialmente como nuevo entrenador en el estadio Armando Maestre Pavajeau. El debut del estratega ibaguereño será ante Once Caldas el 9 de septiembre, en los octavos de final de la Copa BetPlay, y posteriormente enfrentará a Junior de Barranquilla en Liga, lo que supondrá un exigente inicio en busca de revertir el actual panorama.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo queda Alianza Valledupar tras la derrota ante América de Cali en la Liga BetPlay II-2026?

Tras la derrota por 3-0 frente al América de Cali, Alianza Valledupar permanece en la casilla 18 de la Liga BetPlay II-2026, con solo 2 puntos obtenidos en siete partidos. El equipo tiene un saldo negativo de 15 goles en contra y apenas 5 goles anotados, situación que evidencia la difícil situación deportiva que atraviesa el club.

¿Qué cambios asumirá Flabio Torres como nuevo DT de Alianza Valledupar?

Flabio Torres será presentado oficialmente como nuevo director técnico este viernes 4 de septiembre y enfrentará un calendario intenso en sus primeros días al mando de Alianza Valledupar. Su debut se dará el 9 de septiembre visitando a Once Caldas en la Copa BetPlay y luego continuará en Liga ante Junior de Barranquilla, lo cual exigirá una rápida adaptación y planteamiento para buscar la recuperación del equipo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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