Por: Portal Bogotá

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La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) será parte de la conmemoración de los 15 años del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá. El próximo domingo 20 de septiembre de 2026, a las 3:00 p. m., sus instalaciones abrirán las puertas para recibir gratuitamente a los asistentes que deseen disfrutar del concierto "Adorar, vamos a adorar" a cargo de la agrupación 'Sonar del Río'. Esta actividad, de libre acceso, busca sumar a la experiencia cultural de quienes visiten el festival una conexión directa entre las artes visuales y la música, consolidando la identidad que el evento promueve desde su fundación. Así, el recorrido habitual por las salas de exposición encuentra en los sonidos una vía privilegiada para dialogar con el público.

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En este contexto, la exposición "Rituales del Espíritu" invita al público a redescubrir la historia artística y conceptual que ha forjado al Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá. Como lo resalta la programación, desde su tercer año de vida, el festival abrió un espacio para que diversos artistas interpretaran, mediante sus obras, el tema central que caracteriza cada edición. De esta manera, la iniciativa ha construido una memoria visual y estética que entrelaza la música, la espiritualidad y el arte. Esta nueva muestra reunirá imágenes de las trece ediciones previas junto a obras del artista Miler Lagos, encargado de dar forma a la imagen oficial del festival en 2026.

El recorrido que propone "Rituales del Espíritu" permite comprender cómo temas como la reconciliación, el perdón, la misericordia, la armonía, la fraternidad, la gratitud, la esperanza, el amor, la unión, la gracia, la consagración y la gloria han encontrado eco no solo en la música, sino también en la plástica y la expresión visual. Según información publicada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en la red social Instagram, la exposición estará abierta al público desde el 12 de septiembre hasta el 10 de octubre, de martes a sábado, entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m.

La participación del Festival Internacional de Música Sacra en la FUGA también fortalece el lazo entre la oferta cultural pública de Bogotá y los eventos de proyección global. El centro de la ciudad vuelve a posicionarse como un punto de referencia para descubrir propuestas artísticas y musicales innovadoras, resaltando el valor de reconocernos en la diversidad y la concordia, tal como lo promueve la administración distrital con este tipo de celebraciones integradoras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la exposición “Rituales del Espíritu” en Bogotá?

La exposición “Rituales del Espíritu” se presentará en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), situada en el centro de Bogotá. El público podrá visitarla entre el 12 de septiembre y el 10 de octubre, de martes a sábado, en el horario comprendido entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m.

¿Cuál es el papel de Miler Lagos en la edición 2026 del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá?

Miler Lagos es el artista invitado en la edición 2026 del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá y será el encargado de crear la imagen oficial para ese año. Sus obras estarán incluidas en la muestra “Rituales del Espíritu”, fortaleciendo el vínculo entre arte visual y música dentro del festival.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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