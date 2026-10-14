Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El concejal de Ibagué, Andrés Zambrano, manifestó su rechazo a la actuación de la fuerza pública durante las protestas que se llevaron a cabo el miércoles 14 de octubre en el parque Manuel Murillo Toro, escenario central de la movilización de acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día. Zambrano solicitó tanto a la Alcaldía de Ibagué como al Gobierno Nacional que se salvaguarde el derecho fundamental a la manifestación pacífica, expresión protegida en el marco democrático y esencial para la sociedad, según su pronunciamiento recogido por dicho medio.

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Durante las protestas, la intervención de las autoridades estuvo marcada por el uso de gases lacrimógenos y otros implementos destinados a disolver manifestaciones, lo que generó controversia. El cabildante cuestionó que estos métodos se emplearan en un contexto en el que, según su versión, los participantes estaban expresando motivos legítimos para la movilización mediante actividades artísticas, musicales y consignas alusivas a sus exigencias. Para Zambrano, estas acciones contribuyeron a crear “un ánimo de terror, de deslegitimidad”, buscando justificar un uso que calificó como desproporcionado de la fuerza estatal.

El concejal resaltó que la violencia registrada durante el desarrollo de la marcha desviaba la atención pública de los reclamos de fondo de los manifestantes. “La protesta pacífica es un derecho fundamental. No puede convertirse en motivo de represión”, enfatizó Zambrano de acuerdo con El Nuevo Día. Por ello, insistió en que las autoridades deben priorizar la protección de quienes protestan de manera pacífica y evitar respuestas estatales que puedan ser percibidas como represivas.

Finalizados los hechos, Zambrano hizo un llamado a la alcaldesa de Ibagué y al Gobierno Nacional para que tomen medidas tendientes a permitir el ejercicio pleno de la protesta, evitando la repetición de situaciones similares en el futuro. A la fecha de las declaraciones, continuaban pendientes los balances oficiales sobre la cantidad de personas detenidas, las circunstancias en que se realizaron los procedimientos policiales y la existencia de posibles lesionados, tal como señaló El Nuevo Día. Las denuncias sobre el trato a algunos manifestantes estaban siendo evaluadas, por lo que las autoridades no habían entregado información oficial al respecto.

En definitiva, la posición del concejal Andrés Zambrano se centró en la urgencia de garantizar los derechos de quienes se manifiestan y en evitar que la fuerza institucional se adopte como la única respuesta ante las movilizaciones sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el concejal Andrés Zambrano criticó la intervención de la fuerza pública en las protestas de Ibagué?

El concejal Andrés Zambrano criticó la actuación de la fuerza pública porque consideró que el uso de gases lacrimógenos y otros elementos antidisturbios fue desproporcionado, especialmente en un contexto de protesta donde predominaban actividades artísticas, musicales y consignas pacíficas. Según Zambrano, acciones como estas pueden promover una percepción de terror y deslegitimidad, y desviar la atención de los reclamos legítimos de los manifestantes.

¿Qué medidas pidió el concejal para proteger la protesta pacífica en Ibagué?

De acuerdo con El Nuevo Día, Andrés Zambrano pidió a la Alcaldía y al Gobierno Nacional implementar medidas que garanticen el derecho fundamental a la protesta pacífica. Además, solicitó que se evite la repetición de episodios similares y exigió a las autoridades proteger a quienes se manifiestan sin violencia, recalcando que la represión no debe convertirse en la respuesta estatal ante la movilización social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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