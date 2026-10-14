Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La Secretaría de Educación del Tolima determinó suspender la jornada académica presencial en todas las instituciones del departamento para este miércoles 14 de octubre. Esta decisión, anunciada por Andrés Felipe Bedoya Cárdenas, secretario de Educación departamental, responde a las movilizaciones convocadas por organizaciones sindicales del sector educativo. De acuerdo con la información proporcionada, la medida afecta exclusivamente la prestación presencial del servicio público educativo durante esta fecha.

Sigue a PULZO en Discover

Según lo expuesto por Bedoya Cárdenas, la suspensión no obedece a reclamos ni incumplimientos propias de la Gobernación del Tolima. Más bien, se trata de una actividad sindical promovida por el magisterio con carácter nacional, es decir, no solo involucra al departamento del Tolima, sino que está enmarcada en una convocatoria que se extiende a todo el país. Esta jornada busca que los docentes puedan participar en las manifestaciones y que lo hagan bajo el amparo del permiso legal correspondiente solicitado para estos casos.

El funcionario aclaró que la protesta está direccionada hacia el Gobierno Nacional. Las diferencias y solicitudes que motivan esta movilización, por tanto, responden a asuntos de alcance nacional en los que, hasta el momento, la administración departamental no tiene responsabilidad directa. “Esta es una actividad sindical que están moviendo las familias sindicales no solo en el departamento, sino en todo el país”, destacó Bedoya, enfatizando la naturaleza nacional del llamado y la legitimidad del permiso concedido para la suspensión temporal de las clases presenciales.

La medida cobija únicamente la jornada del 14 de octubre y corresponde a la necesidad de garantizar la participación de los docentes del Tolima en las actividades sindicales previstas. La Secretaría de Educación departamental, siguiendo las disposiciones legales y respondiendo a la dinámica sindical, optó por avalar la suspensión para respetar tanto los derechos laborales de los maestros como las normas que rigen el sector educativo.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.*

¿Por qué se suspendieron las clases en colegios del Tolima el 14 de octubre?

La suspensión de clases presenciales el 14 de octubre en el Tolima fue confirmada por la Secretaría de Educación departamental, como respuesta a la convocatoria nacional de movilizaciones sindicales del magisterio. Según Andrés Felipe Bedoya Cárdenas, secretario de Educación, la medida permite la participación legal de los docentes en estas actividades y no se debe a incumplimientos del gobierno departamental, sino a diferencias del sector educativo con el Gobierno Nacional.

¿La suspensión de clases en Tolima afecta a todas las instituciones educativas?

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Educación del Tolima, la suspensión de la jornada académica presencial durante el 14 de octubre aplica a toda la prestación presencial del servicio público educativo en el departamento. Esto implica que todas las instituciones educativas oficiales se vieron cobijadas por la medida durante esa fecha específica, permitiendo la participación de los docentes en las movilizaciones sindicales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.