Por: EL PILON SA

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El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Valledupar dictó un fallo absolutorio en favor de Alfredo Carvajalino Ortega, conocido como alias ‘Mijito’, quien fue investigado por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego en el caso del asesinato del médico alergólogo Ángel Eleison Maya Daza, reconocido en la región tanto por su carrera profesional como por su pasado judicial. Esta decisión, de acuerdo con la información del proceso, se apoyó principalmente en la insuficiencia de pruebas presentadas por la Fiscalía Séptima Seccional durante el juicio. Según lo expuesto en las audiencias, el ente acusador sustentó su versión del crimen principalmente en informes de la Policía Judicial, pero no presentó pruebas sólidas que permitieran establecer una relación clara entre Carvajalino Ortega y el homicidio.

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Durante el desarrollo del juicio, uno de los momentos fundamentales estuvo relacionado con un elemento audiovisual que la Fiscalía había anunciado con la intención de probar la participación directa del acusado. Sin embargo, este material nunca llegó a integrarse formalmente al proceso, lo que debilitó de manera significativa la argumentación en contra de Carvajalino Ortega, según el análisis del despacho judicial citado en el expediente. La defensa del procesado insistió en que la carga probatoria nunca fue satisfecha y que, por tanto, la presunción de inocencia debía prevalecer.

Cabe recordar que el asesinato de Ángel Maya Daza, conocido como ‘El Kiri’, tuvo lugar en octubre de 2015, cuando el médico fue abordado por dos sicarios que se desplazaban en motocicleta en el sector de Casa Blanca, Valledupar. Tras ser alcanzado por un disparo en el tórax, Maya Daza fue trasladado a la Clínica Erasmo, donde los médicos constataron que había llegado sin signos vitales. Por este crimen fueron señalados también Omar Yesid Gómez Salinas, alias ‘Papitas’, y Daniel Camilo Anaya Mejía, alias ‘El Abuelo’, quienes posteriormente murieron de forma violenta, cada uno en circunstancias distintas y en años posteriores.

Es importante resaltar que Alfredo Carvajalino Ortega ya se encontraba en libertad debido a un vencimiento de términos procesales ordenado previamente por un juez de control de garantías, lo que permitió que enfrentara el fallo final desde fuera de prisión. El juzgado aclaró que la absolución solo afecta la situación de Carvajalino Ortega, sin emitir juicios sobre los otros implicados en el acto violento. La muerte de ‘El Kiri’ Maya marcó a la comunidad de Valledupar, no solo por su reconocimiento en el ámbito médico, sino también por sus antecedentes judiciales, entre ellos una condena cumplida por vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue absuelto Alfredo Carvajalino Ortega, alias 'Mijito', en el caso del asesinato de Ángel Maya Daza?

Alfredo Carvajalino Ortega fue absuelto debido a la falta de pruebas contundentes que lo vincularan de manera directa con el crimen, según determinó el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Valledupar. La Fiscalía apoyó su acusación en informes de Policía Judicial, pero no presentó evidencias materiales, como un video anunciado que nunca fue incorporado al caso, y por eso no logró desvirtuar la presunción de inocencia.

¿Quién era Ángel Eleison Maya Daza y por qué su asesinato causó conmoción en Valledupar?

Ángel Maya Daza era un reconocido médico alergólogo y exgerente del Hospital Rosario Pumarejo de López. Su asesinato generó impacto en Valledupar tanto por su trayectoria profesional como por antecedentes judiciales, ya que había cumplido una condena de seis años por vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según se informó en el proceso.

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