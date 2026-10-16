Por: EL PILON SA

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El reconocido cantante de vallenato Miguel Morales presentó su nuevo álbum ‘Es Leyenda 40 años’ este jueves 15 de octubre, con el objetivo de conmemorar cuatro décadas de carrera artística y reunir a diferentes generaciones del género. De acuerdo con lo presentado por Alfredo José García en información recogida por EL PILÓN, el proyecto destaca tanto la trayectoria del artista como la vigencia de su estilo en el panorama musical actual.

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El disco incluye 14 canciones escritas por autores de peso como Alberto ‘Tico’ Mercado, el propio Morales y también Iván Calderón. Entre los invitados destaca la participación de figuras establecidas del vallenato, como Iván Villazón, junto a exponentes de la línea romántica como Alex Manga y Hebert Vargas. El álbum también abre espacio a representantes de las nuevas generaciones, como su nieto Samuel Morales y Óscar Gamarra, mostrando de esta forma el propósito de tender puentes entre los estilos clásicos y actuales.

Durante el lanzamiento, realizado en el Hotel Sonesta, Morales participó en un conversatorio acompañado por el periodista Aquiles Hernández y su hija Eva Sandrith Morales, también comunicadora. Allí, el cantante recordó los inicios de su carrera, el desarrollo de su propuesta artística y la manera en que su obra sigue vigente.

Según Morales, la clave de su permanencia ha sido la capacidad para adaptar su música sin perder su esencia romántica. En entrevista con EL PILÓN, el exvocalista de Los Diablitos del Vallenato aseguró: "el vallenato de Miguel Morales y Miguel Morales, como el Chavo del 8, no pasa de moda, va de generación en generación". Con estas palabras, enfatizó el carácter atemporal de su estilo y la manera como logra conectar con el público.

Parte central del proyecto es la colaboración familiar. En la canción ‘El amor no se ruega’ participan sus hijos Kanner y Keyner, conocidos como Los K Morales. Además, en ‘Lo que yo siento’ forma un dueto con su nieto Samuel Morales. De acuerdo con el propio Miguel, estos encuentros musicales simbolizan la continuidad de una dinastía artística que ya suma varias generaciones y que promete perpetuarse en el tiempo, como lo expresó: "hay una dinastía que viene para largo".

Con ‘Es Leyenda 40 años’, Morales reafirma su apuesta por un vallenato romántico que logra conectar con su público tradicional y, al mismo tiempo, atraer a los nuevos talentos y oyentes del género.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué artistas colaboran en el álbum ‘Es Leyenda 40 años’ de Miguel Morales?

En el álbum ‘Es Leyenda 40 años’, Miguel Morales cuenta con la colaboración de destacados exponentes del vallenato como Iván Villazón, Alex Manga y Hebert Vargas, así como figuras de las nuevas generaciones como Samuel Morales, Óscar Gamarra y Los K Morales. Estas colaboraciones reflejan la diversidad de estilos dentro del género y evidencian la intención de unir diferentes generaciones en un solo proyecto.

¿Qué significa que el vallenato de Miguel Morales es “de generación en generación”?

Cuando Miguel Morales afirma que su vallenato es “de generación en generación”, se refiere a que su música mantiene vigencia y relevancia a lo largo del tiempo, trascendiendo las modas y conquistando tanto a oyentes antiguos como a nuevas audiencias. Este legado también se ve reflejado en la participación de sus hijos y nieto en su más reciente trabajo musical, consolidando la presencia de la familia Morales dentro del vallenato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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