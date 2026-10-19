Por: El Espectador

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Durante el fin de semana, diversas protestas tuvieron lugar frente al Museo Nacional en Bogotá, convocadas por sectores que rechazan la decisión de retirar 30 piezas relacionadas con la población LGBTIQ+, luchas feministas, el Acuerdo de Paz de 2016 y otros hitos de la memoria política colombiana. La ministra de Cultura, Paola Holguín, criticó a quienes, según ella, buscan convertir la cultura en una herramienta para promover la apología al delito y la revictimización. Holguín destacó que las manifestaciones estuvieron marcadas por la presencia de personas encapuchadas y la participación de menores de edad, quienes serían instrumentalizados como escudos durante las protestas. La información fue publicada por El Espectador y recoge el pronunciamiento de la ministra a través de sus redes y entrevistas.

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La intervención de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) incluyó el uso de tanquetas y dispositivos aturdidores. Según Holguín, la Policía Nacional cumplió con su deber de garantizar que la protesta se desarrollara de forma pacífica y se protegieran tanto los ciudadanos como el patrimonio. Además, la ministra señaló que el Gobierno se compromete a que el Museo Nacional conserve, proteja y divulgue toda la cultura, representando a toda la ciudadanía, no solo a ciertos sectores. Por ese motivo, informó que se revisarán la museografía, museología y curaduría del Museo Nacional y los otros museos administrados por el Gobierno.

Sobre los derechos de las víctimas, Holguín sostuvo que su administración está comprometida con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y advirtió que no permitirá actos que representen apología al delito. Por otro lado, la senadora Jennifer Pedraza indicó a El Espectador que las exposiciones del Museo Nacional son producto de equipos multidisciplinarios de aproximadamente 100 profesionales que evalúan las obras, y alertó sobre lo que considera un intento de censura por parte del Gobierno al evitar la representación de distintas versiones de la historia nacional.

La ministra Holguín también ha sido centro de otra controversia, ya que una investigación de CasaMacondo reveló que ella no completó los requisitos para obtener la maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto. Según el brigadier general Jaime Andrés Valencia Monsegny, Holguín aprobó 30 de los 40 créditos académicos, pero no presentó el trabajo de grado ni el requisito de segundo idioma. Aunque figuraba como egresada de esa maestría en su perfil de LinkedIn y en documentos oficiales, en su hoja de vida oficial no está incluido.

Este caso se añade al debate suscitado cuando la Universidad Pontificia Bolivariana aclaró que Holguín aprobó las materias y el trabajo de grado en la maestría en Estudios Políticos, pero no obtuvo título. La ministra reiteró públicamente que en cada espacio se ha presentado como egresada, no graduada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué protestaron frente al Museo Nacional por el retiro de piezas de memoria histórica?

Las protestas frente al Museo Nacional surgieron tras la remoción de 30 piezas que representaban a la población LGBTIQ+, los movimientos feministas y diversos hechos de la memoria política nacional, incluido el Acuerdo de Paz de 2016. La medida fue interpretada por algunos sectores como un intento de censura y exclusión de narrativas históricas, lo que motivó la manifestación, de acuerdo con la información publicada por El Espectador.

¿Cuáles son las polémicas sobre los títulos universitarios de Paola Holguín?

Paola Holguín enfrenta señalamientos porque, según CasaMacondo y El Espectador, no completó los requisitos para graduarse de la maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, aunque figura como egresada en varias plataformas. Además, una aclaración de la Universidad Pontificia Bolivariana indicó que aunque aprobó materias y trabajo de grado de una maestría en Estudios Políticos, no recibió el título. La ministra argumenta que siempre se presentó como egresada y no como graduada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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