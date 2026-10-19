Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Festival Internacional de títeres Manuelucho, uno de los eventos más esperados por los amantes del teatro y las artes escénicas en Bogotá, regresa con una programación destinada a todos los públicos, incluyendo familias y personas interesadas en espectáculos artísticos de alta calidad. De acuerdo con la información divulgada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, y el programa Culturas en Común de Idartes, una de las actividades centrales de la agenda de este festival será la presentación de ‘Berretín de trapo (Capricho de trapo)’, un espectáculo a cargo del artista argentino Pablo Sáez, reconocido por su creatividad y destrezas en el mundo de los títeres.

Sigue a PULZO en Discover

La obra, que se presentará el 23 de octubre de 2026 en la Casa de la Cultura de Fontibón, destaca por su innovador enfoque escénico. Según la fuente citada, el espectáculo narra la historia de un viejo titiritero de plaza, sus personajes y el particular Teatro de la Bicicleta, sumergiendo al público en una experiencia que oscila entre la melancolía, el humor y la farsa popular. Esta propuesta integra máscaras, objetos, sombras y música en vivo, lo que contribuye a un lenguaje escénico diverso y estimulante para adultos, niñas, niños y sus acompañantes.

Con una duración aproximada de 45 minutos, ‘Berretín de trapo’ no solo invita al encuentro familiar, sino que también ha alcanzado reconocimiento a nivel internacional. Tal como lo informa Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, este espectáculo ha sido seleccionado en más de 20 festivales internacionales y recibió el Premio de Dramaturgia para Títeres, una distinción que confirma la calidad y el valor artístico de la obra.

La cita es el viernes 23 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., en la Casa de la Cultura de Fontibón, ubicada en la calle 17A No. 99-53. La entrada será libre hasta que se complete el aforo, lo que representa una oportunidad accesible para la comunidad de disfrutar de un evento cultural de impacto. El festival invita a quienes buscan actividades gratuitas y enriquecedoras en Bogotá a ser parte de esta experiencia escénica única.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será la presentación de ‘Berretín de trapo’ en Bogotá?

La obra ‘Berretín de trapo’ se presentará el viernes 23 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., en la Casa de la Cultura de Fontibón, ubicada en la calle 17A No. 99-53. De acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la entrada es libre hasta completar el aforo.

¿Qué caracteriza el espectáculo ‘Berretín de trapo’ del Festival Internacional de títeres Manuelucho?

‘Berretín de trapo’ es un espectáculo dirigido por Pablo Sáez que combina títeres, máscaras, objetos, sombras y música en vivo. Según Culturas en Común de Idartes y Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la obra se distingue por su narrativa entre la melancolía, el humor y la farsa, y ha sido reconocida en más de 20 festivales internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z