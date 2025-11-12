La localidad de Kennedy (Bogotá) nuevamente fue protagonista de un hecho de justicia por mano propia luego de un intento de linchamiento de un presunto ladrón que fue agarrado a golpes por parte de la comunidad del barrio Nuevo Techo.

El motorista fue acusado de robar el celular de una madre que iba a recoger a su hijo en un colegio, según informó Noticias RCN. Durante el ataque, la motocicleta fue incendiada junto a la acera, a pocos metros del plantel educativo.

La Policía llegó al lugar y rescató al hombre, quien presentaba lesiones visibles después de recibir varios golpes en la cabeza. El presunto ladrón fue arrestado y retirado del sitio en un carro patrulla. Sin embargo, según informó Caracol Radio, el sujeto fue dejado en libertad por falta de una denuncia en su contra.

Linchamiento de conductor en Bogotá

La noche anterior, en el sector del Tintal de la misma localidad, un conductor de un vehículo tipo campero arrolló a dos motoristas y a un policía. El chofer intentó huir, lo que desató una persecución por parte de cerca de 200 motociclistas.

Cuando fue alcanzado, una multitud lo sacó del vehículo y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. La Policía logró rescatarlo y lo trasladó a un centro médico, donde falleció poco después. El hombre fue identificado como Mauricio Cendales Parra, de 35 años.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, el incidente ocurrió alrededor de las 10 de la noche del martes 11 de noviembre. Todo inició en la intersección de la carrera 68 con la avenida de Las Américas, donde la víctima fue captada manejando en círculos al tratar de arrollar a dos uniformados luego de arrollar a dos motocicletas.

Luego huyó hacia el occidente. Varios moteros que presenciaron el hecho emprendieron una persecución, durante la cual el individuo chocó contra otro motociclista, un vehículo particular y una motocicleta de la Policía Nacional.

