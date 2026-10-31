Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, los jóvenes se han involucrado activamente en la creación de soluciones para que los espacios públicos sean más seguros y respetuosos. Según la información publicada por la Alcaldía Local de Puente Aranda, estudiantes de bachillerato del Colegio El Jazmín desarrollaron una propuesta innovadora: el diseño de una herramienta basada en gafas de realidad virtual mixta, con la que se busca sensibilizar a la ciudadanía sobre el acoso callejero.

Sigue a PULZO en Discover

Esta experiencia hace parte de la participación de Puente Aranda en el Congreso de la Bogotanidad, un evento orientado a discutir y reflexionar sobre la cultura ciudadana en Bogotá. A través de charlas, talleres y espacios de diálogo, el congreso invita a pensar cómo las personas conviven, cuidan y se apropian de su ciudad. La intervención de los jóvenes del Colegio El Jazmín se destaca por ubicar en el centro del debate las voces juveniles y sus propuestas concretas para transformar, desde sus vivencias, la manera en que se habitan las calles, los parques, el transporte y los barrios de la capital.

El proceso de construcción de esta herramienta fue resultado de diez encuentros entre los estudiantes, quienes identificaron y analizaron distintas formas de acoso callejero a partir de sus propias experiencias. Durante estos espacios de diálogo, lograron poner en común situaciones cercanas, reconocer comportamientos inadecuados y proponer alternativas de cambio. El objetivo fue entender la dimensión real de esta problemática y diseñar una respuesta que apelara a la innovación tecnológica: unas gafas de realidad virtual mixta que permiten a quienes las usen reflexionar sobre el respeto en el espacio público.

La iniciativa no solo presenta una solución creativa al acoso callejero, sino que también muestra el valor del trabajo colectivo. Fue gracias a la reflexión compartida, al diálogo abierto y al intercambio de experiencias que el grupo pudo transformar una problemática cotidiana en una herramienta para la sensibilización social. La Alcaldía Local de Puente Aranda reconoce el esfuerzo de los estudiantes mediante certificados, resaltando su participación y creatividad.

Este tipo de espacios y acciones demuestran el impacto positivo de escuchar a los jóvenes y acompañar sus propuestas para construir una ciudad más respetuosa y consciente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la herramienta de realidad virtual mixta desarrollada por los estudiantes de Puente Aranda?

La herramienta consiste en unas gafas de realidad virtual mixta creadas a partir del trabajo de los estudiantes del Colegio El Jazmín. Con este dispositivo, se busca que la ciudadanía viva una experiencia inmersiva que le ayude a comprender la gravedad del acoso callejero y la importancia del respeto en espacios públicos, utilizando la tecnología como medio para la sensibilización social.

¿Cómo participaron los jóvenes del Colegio El Jazmín en el Congreso de la Bogotanidad?

Los jóvenes participaron a través de un proceso de diez encuentros de reflexión y diálogo sobre el acoso callejero, donde compartieron experiencias personales y propusieron soluciones innovadoras. Su propuesta, basada en la realidad virtual mixta, fue presentada en el Congreso de la Bogotanidad, recibiendo reconocimiento y certificados por su compromiso y creatividad para contribuir a la cultura ciudadana en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z