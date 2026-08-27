Por: Portal Bogotá

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El Festival de la Solidaridad llega a Bogotá bajo el lema "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", presentando un magno evento que tendrá lugar este sábado 29 de agosto de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Este concierto, organizado por la Fundación Solidaridad por Colombia, busca reunir a la ciudadanía para apoyar iniciativas sociales, contando con la participación de artistas como Wisin, Francy, Los Tupamarons, Los 50 de Joselito y Juanse Laverde. Un aspecto destacable de la jornada es que se trata de un evento totalmente gratuito, abierto a toda la población de Bogotá; el único requisito para asistir es registrarse previamente mediante el sitio oficial, proceso que habilita el acceso sin necesidad de adquirir boletas o pagar algún tipo de costo de entrada, de acuerdo con la información publicada por la administración local.

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Entre las recomendaciones para disfrutar del concierto, se sugiere vestir zapatos cerrados y cómodos, como tenis, ya que las personas asistentes pasarán varias horas de pie. El Festival contará con un sistema robusto de atención médica: habrá enfermerías tanto fijas como móviles, ambulancias de respaldo equipadas para emergencias y personal paramédico calificado, todo esto en diferentes áreas del estadio. Por otra parte, la apertura de puertas será a las 2:30 p. m.; por eso, la organización aconseja llegar con tiempo suficiente para evitar filas extensas y encontrar el lugar más adecuado, ya que el ingreso será por orden de llegada.

En cuanto al acceso, están permitidos los menores de edad desde los siete años, siempre y cuando asistan acompañados por un adulto responsable. Está estrictamente prohibido el ingreso de mujeres embarazadas, medida pensada en su seguridad ante la masiva asistencia y posibles eventualidades. Entre los objetos no permitidos figuran comidas, bebidas, termos, botellas de vidrio o latas, armas, objetos punzantes, sombrillas con punta metálica, correas con chapas grandes, pancartas con astas y cualquier clase de estupefacientes o bebidas alcohólicas.

El Festival también ofrece espacios de solidaridad activa: en el estadio se podrán hacer donaciones para personas damnificadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. El personal logístico se encargará de orientar a quienes deseen apoyar, indicando los puntos de acopio para entregas presenciales y facilitando donaciones económicas mediante código QR, según detalla la información oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede asistir gratis al Festival de la Solidaridad en Bogotá?

Para acceder al Festival de la Solidaridad, los interesados solo deben realizar un registro previo a través de la página oficial del evento. No es necesario comprar boletas ni pagar tarifas de ningún tipo para el ingreso, pues la asistencia es gratuita y abierta a toda la ciudadanía.

¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad para el concierto del Festival de la Solidaridad?

Entre las principales sugerencias se encuentra asistir con zapatos cómodos, llegar con anticipación y evitar llevar objetos prohibidos como comidas, bebidas, armas, sombrillas con punta metálica o sustancias alucinógenas. Mujeres embarazadas no pueden ingresar y los menores deben estar acompañados por adultos responsables, todo esto para garantizar la seguridad y el bienestar de los asistentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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