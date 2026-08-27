Un nuevo hecho de violencia se registró en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, donde un hombre de 33 años fue asesinado con arma de fuego durante la noche de este miércoles.

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El crimen ocurrió en plena vía pública, en inmediaciones de la carrera 80 con calle 12, a la altura de la Súper Manzana 12, en el sector de María Paz. De acuerdo con información preliminar, la víctima fue identificada como Jaime Avilés, de 33 años y oriundo de Girardot, Cundinamarca.

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Las primeras versiones reveladas por Gato Noticias indican que un hombre se habría acercado a Avilés mientras este se encontraba en el sector y, sin mediar palabra, le habría disparado en repetidas ocasiones. Tras cometer el ataque, el agresor habría escapado del lugar a bordo de una motocicleta.

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Los habitantes de la zona alertaron a las autoridades luego de escuchar las detonaciones. Cuando los uniformados llegaron al sitio, encontraron al hombre tendido sobre un andén y confirmaron que ya no tenía signos vitales.

La zona fue acordonada mientras se adelantaban las labores correspondientes para preservar la escena.

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Al lugar también llegaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes realizaron la inspección técnica del cuerpo y recopilaron elementos que podrían contribuir al esclarecimiento del homicidio.

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Por ahora, se desconocen las causas que habrían motivado el ataque, así como la identidad y el paradero del responsable. Las autoridades deberán establecer, entre otros aspectos, si el homicidio estaría relacionado con algún tipo de conflicto previo o si se trató de un ataque dirigido contra la víctima.

El caso permanece bajo investigación y se espera que la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores permita obtener información sobre la ruta de escape del atacante y avanzar en su identificación.

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