Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero en Bogotá ha preparado una actividad especial que destaca la expresión artística dentro de la comunidad sorda. Se trata de 'Bitácora Creativa: Escritos del Desorden Interior — Fantasía de Artistas Sordas', un taller que busca convocar tanto a artistas sordas como a personas sordas mayores de 18 años, así como a sus familias oyentes. Esta iniciativa propone un espacio inclusivo para el arte, mediante diferentes técnicas como el dibujo, la pintura, el collage, la escritura y, fundamentalmente, la Lengua de Señas Colombiana.

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De acuerdo con la información ofrecida por la Alcaldía de Bogotá, este evento se llevará a cabo el 28 y 29 de agosto de 2026, entre las 4:00 y las 6:00 de la tarde, en las instalaciones del CEFE Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69. La entrada es libre, aunque está sujeta a la disponibilidad del aforo, lo que incentiva a los participantes interesados a llegar con anticipación para asegurar su espacio. Es importante resaltar que las sesiones de ambos días están pensadas exclusivamente para público sordo y se realizarán sin acompañamiento de intérpretes, una decisión que resalta la autonomía de la comunicación y expresión dentro de la comunidad.

Este taller se distingue por su carácter teórico-práctico, pensado no solo como un espacio de aprendizaje, sino también de reflexión y exploración de las propias vivencias de las artistas sordas. Así, se incentiva el reconocimiento y la visibilización de nuevas narrativas que emergen desde la experiencia personal y colectiva de quienes participan, fomentando el intercambio y la integración familiar.

En el contexto más amplio de la oferta cultural y de bienestar de Bogotá, la Alcaldía continúa promoviendo actividades pensadas para la diversidad y la inclusión, logrando crear escenarios que no solo celebran el arte, sino también las identidades individuales y colectivas. El CEFE Chapinero se consolida así como un escenario fundamental dentro de la agenda cultural de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en el taller 'Bitácora Creativa: Escritos del Desorden Interior' del CEFE Chapinero?

Para participar en este taller, usted debe ser una persona sorda mayor de 18 años, aunque también puede asistir junto a su familia oyente. El evento es gratuito y solo requiere que llegue a tiempo, ya que el ingreso está permitido hasta completar la capacidad del lugar. Las jornadas ocurren el 28 y 29 de agosto de 2026, entre 4:00 y 6:00 p. m., en el CEFE Chapinero, calle 82 #10-69 de Bogotá.

¿Qué es la Lengua de Señas Colombiana y cómo se usa en espacios culturales?

La Lengua de Señas Colombiana es el sistema de comunicación visual y gestual utilizado por la comunidad sorda en Colombia. Este idioma facilita la participación activa de las personas sordas en talleres culturales como el organizado en el CEFE Chapinero, permitiendo que encuentren espacios para expresar emociones, identidad y experiencias a través de un lenguaje propio y reconocido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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